ВСУ усилили атаки на Брянскую область, заявил Мирошник

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю с 23 по 29 марта усилили атаки на Брянскую область, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"ВСУ усилили атаки на Брянскую область. В один из дней регион атаковали не менее 138 беспилотников. Только за сутки 23 марта от атак украинских формирований с применением дронов и минометов пострадали восемь мирных жителей, в том числе трое пассажиров гражданского рейсового автобуса", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.