ВСУ использовали подземные "туннели" в Запорожской области, рассказал боец - РИА Новости, 31.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:21 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/vsu-2083918014.html
ВСУ использовали подземные "туннели" в Запорожской области, рассказал боец
Украинские военные оборудовали сеть подземных ходов между домами в населенном пункте Луговское в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отделения... РИА Новости, 31.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_0:60:1504:906_1920x0_80_0_0_f1df8acef31a146c043b313eef594043.jpg
https://ria.ru/20260331/vsu-2083914929.html
https://ria.ru/20260331/vsu-2083909040.html
запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские военные оборудовали сеть подземных ходов между домами в населенном пункте Луговское в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск "Восток" с позывным "Турист".
Минобороны РФ 30 марта сообщило, что силы группировки "Восток" освободили Луговское в Запорожской области.
"Основная сложность заключалась в том, что укрепления ВСУ находились под домами, а сами позиции были соединены между собой системой ходов, напоминающих туннели", - отметил военнослужащий.
Он подчеркнул, что такие условия затрудняли координацию действий подразделений.
"Командирам было сложно управлять группами из-за подземной инфраструктуры противника", - пояснил "Турист".
По его словам, координация штурмовых действий велась с использованием беспилотников.
"С поверхности нас направляли, корректировали движение с помощью дронов, подсказывали маршруты продвижения", - добавил он.
