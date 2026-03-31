ВСУ использовали подземные "туннели" в Запорожской области, рассказал боец
ВСУ использовали подземные "туннели" в Запорожской области, рассказал боец - РИА Новости, 31.03.2026
ВСУ использовали подземные "туннели" в Запорожской области, рассказал боец
Украинские военные оборудовали сеть подземных ходов между домами в населенном пункте Луговское в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отделения... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T05:21:00+03:00
2026-03-31T05:21:00+03:00
2026-03-31T05:21:00+03:00
запорожская область
запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ использовали подземные "туннели" в Запорожской области, рассказал боец
РИА Новости: ВСУ использовали подземные туннели в Запорожской области
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские военные оборудовали сеть подземных ходов между домами в населенном пункте Луговское в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск "Восток" с позывным "Турист".
Минобороны РФ
30 марта сообщило, что силы группировки "Восток" освободили Луговское в Запорожской области
.
"Основная сложность заключалась в том, что укрепления ВСУ
находились под домами, а сами позиции были соединены между собой системой ходов, напоминающих туннели", - отметил военнослужащий.
Он подчеркнул, что такие условия затрудняли координацию действий подразделений.
"Командирам было сложно управлять группами из-за подземной инфраструктуры противника", - пояснил "Турист".
По его словам, координация штурмовых действий велась с использованием беспилотников.
"С поверхности нас направляли, корректировали движение с помощью дронов, подсказывали маршруты продвижения", - добавил он.