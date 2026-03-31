ВСУ использовали подземные "туннели" в Запорожской области, рассказал боец

ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские военные оборудовали сеть подземных ходов между домами в населенном пункте Луговское в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск "Восток" с позывным "Турист".

"Основная сложность заключалась в том, что укрепления ВСУ находились под домами, а сами позиции были соединены между собой системой ходов, напоминающих туннели", - отметил военнослужащий.

Он подчеркнул, что такие условия затрудняли координацию действий подразделений.

"Командирам было сложно управлять группами из-за подземной инфраструктуры противника", - пояснил "Турист".

По его словам, координация штурмовых действий велась с использованием беспилотников.