ВСУ дронами убили двоих из шестерых сдавшихся в плен сослуживцев

ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Двое из шести украинских военнослужащих, сдавшихся в плен ВС РФ, были убиты в результате налета FPV-дронов ВСУ, однако ценного информатора благополучно доставили в тыл, рассказал РИА Новости командир штурмового отделения группировки "Восток" с позывным "Монгол".

"В эту ночь, когда они (группа солдат ВСУ - ред.) сдались, нам поступило сообщение от командования, что в нашем направлении идет группа (противника - ред.), состоящая из семи человек. Держите оборону", - рассказал "Монгол".

По его словам, попытка ночной контратаки противника была успешно отбита, на рассвете началась операция по выводу пленных.

"Они (пленные - ред.) не шли с поднятыми руками. Мы делали вид, что идет отряд. Восемь БПЛА (ВСУ - ред.) прилетело по нам", - уточнил штурмовик.

Он уточнил, что в результате ударов украинских ударных дронов были убиты офицер ВСУ и один из рядовых.

"Дошел сержант, командир минометной группы, он очень ценный информатор был. Он в чем-то даже больше знал, чем лейтенанты. Он сразу пошел на контакт и много ценной информации предоставил, которая помогла нам. И, я думаю, что в дальнейшем нашему командованию тоже поможет", - добавил "Монгол".