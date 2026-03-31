Россиянка подцепила вшей на Бали из-за шлема для скутера
Российская туристка на Бали рассказала РИА Новости, что заразилась вшами после использования шлема, выданного водителем скутер-такси. РИА Новости, 31.03.2026
https://ria.ru/20260325/bali-2082813671.html
https://ria.ru/20260320/turist-2081888934.html
ДЖАКАРТА, 31 мар - РИА Новости. Российская туристка на Бали рассказала РИА Новости, что заразилась вшами после использования шлема, выданного водителем скутер-такси.
По ее словам, она воспользовалась услугами мототакси и надела предложенный водителем шлем без дополнительной защиты.
"Спустя несколько дней я почувствовала сильный зуд кожи головы. Сначала не придала значения, думала, что это из-за жары, но потом стало ясно, что это не просто раздражение, я не могла спать из-за зуда", - рассказала собеседница агентства, попросившая сохранить анонимность.
Она уточнила, что обратилась за помощью и выяснила, что причиной стали вши, которые, предположительно, могли передаться через общий шлем.
Туристка отметила, что прошла лечение и избавилась от проблемы, однако теперь старается использовать только собственный шлем.