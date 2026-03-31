Россиянка подцепила вшей на Бали из-за шлема для скутера

ДЖАКАРТА, 31 мар - РИА Новости. Российская туристка на Бали рассказала РИА Новости, что заразилась вшами после использования шлема, выданного водителем скутер-такси.

По ее словам, она воспользовалась услугами мототакси и надела предложенный водителем шлем без дополнительной защиты.

"Спустя несколько дней я почувствовала сильный зуд кожи головы. Сначала не придала значения, думала, что это из-за жары, но потом стало ясно, что это не просто раздражение, я не могла спать из-за зуда", - рассказала собеседница агентства, попросившая сохранить анонимность.

Она уточнила, что обратилась за помощью и выяснила, что причиной стали вши, которые, предположительно, могли передаться через общий шлем.