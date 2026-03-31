В Москве врачи спасли ребенка, проглотившего 19 магнитов

Московские врачи спасли четырехлетнего мальчика, который проглотил 19 магнитов, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T14:18:00+03:00
В Москве врачи спасли жизнь четырехлетнему ребенку, проглотившему 19 магнитов
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Московские врачи спасли четырехлетнего мальчика, который проглотил 19 магнитов, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
"В Морозовскую больницу поступил ребенок с болями в животе и рвотой. Во время обследования, включающего УЗИ и рентген, медики обнаружили в нижних отделах брюшной полости 19 магнитных шариков", — говорится в канале ведомства на платформе MAX
Мальчика с признаками кишечной непроходимости отправили на лапароскопию, но во время проколов магниты притянулись к инструментам. В результате врачи обнаружили в кишечнике пять пробоин. Им пришлось провести открытую операцию.
В депздраве напомнили, что магниты притягиваются друг к другу через стенки кишечника. Это грозит серьезными осложнениями.
После удаления всех магнитов и ушивания повреждений мальчик провел в больнице еще неделю. Но другие органы не пострадали, и в итоге его благополучно выписали под наблюдение врача-хирурга.