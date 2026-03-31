13:49 31.03.2026 (обновлено: 14:18 31.03.2026)
В Москве врачи спасли ребенка, проглотившего 19 магнитов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084006974_0:300:1293:1027_1920x0_80_0_0_043305c59026af28b2353122ce5220d2.jpg
© Фото : Московская медицина/MAXМагниты, извлеченные из брюшной полости четырехлетнего мальчика
© Фото : Московская медицина/MAX
Магниты, извлеченные из брюшной полости четырехлетнего мальчика
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Московские врачи спасли четырехлетнего мальчика, который проглотил 19 магнитов, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
"В Морозовскую больницу поступил ребенок с болями в животе и рвотой. Во время обследования, включающего УЗИ и рентген, медики обнаружили в нижних отделах брюшной полости 19 магнитных шариков", — говорится в канале ведомства на платформе MAX.
Мальчика с признаками кишечной непроходимости отправили на лапароскопию, но во время проколов магниты притянулись к инструментам. В результате врачи обнаружили в кишечнике пять пробоин. Им пришлось провести открытую операцию.
В депздраве напомнили, что магниты притягиваются друг к другу через стенки кишечника. Это грозит серьезными осложнениями.
После удаления всех магнитов и ушивания повреждений мальчик провел в больнице еще неделю. Но другие органы не пострадали, и в итоге его благополучно выписали под наблюдение врача-хирурга.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
