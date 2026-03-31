02:41 31.03.2026
Врач, чья фамилия совпадает с данными из файлов Эпштейна, работает в Казани
Врач, чья фамилия совпадает с данными из файлов Эпштейна, работает в Казани
КАЗАНЬ, 31 мар – РИА Новости. Врач из Казани, чье имя и редкая фамилия совпадают с именем женщины, которая фигурирует в файлах Эпштейна, ведет прием в одной из частных клиник города, отвечать на вопросы РИА Новости о ее возможной связи с эти делом женщина не стала.
В опубликованных файлах минюста США по делу Эпштейна фигурирует имя жительницы Казани. Согласно материалам министерства, речь идет о переписке ассистентки Эпштейна Лэсли Грофф, которая уточняла у своего собеседника правильное написание редкой фамилии женщины, чтобы приобрести для нее и членов ее семьи авиабилеты из Казани в Минск.
Как удалось выяснить РИА Новости, имя женщины, являющейся полной тезкой россиянки из файлов Эпштейна, указано в списке сотрудников частной клиники в Казани как врача-гинеколога. Согласно информации сайта медучреждения, к ней можно записаться на прием онлайн. В телефонном разговоре администратор клиники подтвердила, что к данному специалисту можно записаться. Стоимость приема составляет 2,7 тысячи рублей.
РИА Новости пыталось связаться лично с врачом-гинекологом, но по телефону она говорить не стала. Вопросы корреспондента агентства о возможной связи со структурами Эпштейна в мессенджере также остались без ответа, а через некоторое время врач удалила переписку.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). В конце июля того же года Эпштейн скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
