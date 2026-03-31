Вопрос о французском ядерном зонтике для Румынии неактуален, заявил посол
Вопрос о французском ядерном зонтике для Румынии неактуален, заявил посол - РИА Новости, 31.03.2026
Вопрос о французском ядерном зонтике для Румынии неактуален, заявил посол
Вопрос о распространении на Румынию французского "ядерного зонтика" неактуален, власти отреагировали на эту идею осторожно, сообщил РИА Новости посол РФ... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T12:41:00+03:00
2026-03-31T12:41:00+03:00
2026-03-31T12:41:00+03:00
румыния
россия
франция
в мире, румыния, россия, франция, никушор дан, эммануэль макрон, нато
В мире, Румыния, Россия, Франция, Никушор Дан, Эммануэль Макрон, НАТО
Вопрос о французском ядерном зонтике для Румынии неактуален, заявил посол
Посол РФ назвал вопрос о французском ядерном зонтике для Румынии неактуальным
БУХАРЕСТ, 31 мар - РИА Новости. Вопрос о распространении на Румынию французского "ядерного зонтика" неактуален, власти отреагировали на эту идею осторожно, сообщил РИА Новости посол РФ Владимир Липаев.
"Румыния была приглашена принять участие в инициативе "расширенного ядерного сдерживания", выдвинутой (президентом Франции
) Эммануэлем Макроном
, но власти отреагировали на эту идею осторожно. В частности, президент (Румынии
) Никушор Дан
заявил, что страна уже находится под защитой ядерного зонтика НАТО
, обеспеченного США
, и в среднесрочной перспективе не может быть речи о размещении ядерного оружия на территории Румынии. Таким образом, для Бухареста
вопрос о распространении на него французского "ядерного зонтика" пока не актуален", - сказал Липаев.
Он отметил, что разного рода прожекты, связанные с "расползанием" ядерного оружия и распылением контроля над ним, создают угрозы не только для России
, но и для всех государств мира.
"На Западе часто забывают, что атомная бомба – не игрушка, а обладание таким видом оружия – это огромная ответственность не только перед своим народом, но и человечеством в целом", - заключил дипломат.
Министр иностранных дел Румынии Оана Цою 3 марта подтвердила, что Франция пригласила Румынию и другие европейские государства к переговорам о расширении ядерного сдерживания, но отметила, что проект находится на ранней стадии и решение будет принято Высшим советом национальной обороны.
Президент Румынии Никушор Дан 6 марта заявил, что страна находится под защитой "ядерного зонтика" НАТО, предоставляемого США, а это не предполагает размещения на румынской территории ядерного оружия.