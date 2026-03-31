Вопрос о французском ядерном зонтике для Румынии неактуален, заявил посол

БУХАРЕСТ, 31 мар - РИА Новости. Вопрос о распространении на Румынию французского "ядерного зонтика" неактуален, власти отреагировали на эту идею осторожно, сообщил РИА Новости посол РФ Владимир Липаев.

Он отметил, что разного рода прожекты, связанные с "расползанием" ядерного оружия и распылением контроля над ним, создают угрозы не только для России , но и для всех государств мира.

"На Западе часто забывают, что атомная бомба – не игрушка, а обладание таким видом оружия – это огромная ответственность не только перед своим народом, но и человечеством в целом", - заключил дипломат.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою 3 марта подтвердила, что Франция пригласила Румынию и другие европейские государства к переговорам о расширении ядерного сдерживания, но отметила, что проект находится на ранней стадии и решение будет принято Высшим советом национальной обороны.