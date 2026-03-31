Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в апреле, в том числе об усилении государственного контроля за тарифообразованием.

"Законы и другие изменения, вступающие в силу в апреле… Усилен государственный контроль за тарифообразованием. Расширены полномочия Федеральной антимонопольной службы", - написал Володин своем канале на платформе в Max.

По его словам, в случае неоднократного неисполнения решений и предписаний ФАС в области регулирования тарифов, антимонопольная служба сможет самостоятельно пересматривать их предельные уровни.

Председатель Госдумы рассказал, что также будет повышена ответственность должностных лиц за невыполнение предписаний ФАС и вводится административное наказание в виде безальтернативной дисквалификации на срок до 3 лет. По его словам, эти нормы позволят защитить права граждан и навести порядок в сфере начисления платы за коммунальные услуги.

Также политик сообщил, что социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Он уточнил, что это коснётся более 3,5 млн граждан.

В сообщении указано, что с 1 апреля изменятся правила для операторов сервисов рассрочки и права их пользователей. Володин отметил, что при покупке товара таким способом его стоимость будет соответствовать цене при полной оплате, а максимальный срок рассрочки составит 6 месяцев.

Кроме того, с 1 апреля максимальный размер начислений - процентов, неустойки, комиссии - по потребительским кредитам и займам на срок до года снижается со 130% до 100% от суммы основного долга. Уточняется, что закон направлен на снижение долговой нагрузки на граждан и таким образом, общий долг не сможет превышать двойную сумму займа.

Также сообщается, что с 3 апреля перечень имущества многодетных семей, которое не может быть взыскано за долги, дополняется бесплатно предоставленным земельным участком, а также нельзя будет изымать автомобиль, если он единственный в семье.

Отмечается, что штраф за управление транспортным средством без поли са ОСАГО будет начисляться только один раз в течение 24 часов с момента первого выявления такого административного правонарушения.

Также уточняется, что с 26 апреля вступит в силу упрощенное оформление гражданства детей по рождению.

"Подать заявление об оформлении российского гражданства, приобретенного по рождению, в территориальный орган МВД России можно дистанционно, в электронной форме. Также расширен перечень лиц, имеющих право подать такое заявление. К ним отнесены усыновитель и уполномоченный представитель органа опеки и попечительства", - добавляется в сообщении.