Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле - РИА Новости, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/volodin-2083946007.html
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле - РИА Новости, 31.03.2026
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в апреле, в том числе об усилении государственного контроля за... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T09:57:00+03:00
2026-03-31T09:57:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064253154_0:79:3070:1806_1920x0_80_0_0_66f80d811b524e7f16ea996148641ccf.jpg
https://ria.ru/20260303/rassrochka-2078072238.html
https://ria.ru/20260314/volodin-2080631297.html
https://ria.ru/20260310/gosduma-2079683819.html
https://ria.ru/20260225/volodin-2076652245.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064253154_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_7f29ba513032f7b475cd58ea6c7284bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), осаго
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), ОСАГО
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле

Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в России в апреле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в апреле, в том числе об усилении государственного контроля за тарифообразованием.
"Законы и другие изменения, вступающие в силу в апреле… Усилен государственный контроль за тарифообразованием. Расширены полномочия Федеральной антимонопольной службы", - написал Володин в своем канале на платформе в Max.
По его словам, в случае неоднократного неисполнения решений и предписаний ФАС в области регулирования тарифов, антимонопольная служба сможет самостоятельно пересматривать их предельные уровни.
Председатель Госдумы рассказал, что также будет повышена ответственность должностных лиц за невыполнение предписаний ФАС и вводится административное наказание в виде безальтернативной дисквалификации на срок до 3 лет. По его словам, эти нормы позволят защитить права граждан и навести порядок в сфере начисления платы за коммунальные услуги.
Также политик сообщил, что социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Он уточнил, что это коснётся более 3,5 млн граждан.
В сообщении указано, что с 1 апреля изменятся правила для операторов сервисов рассрочки и права их пользователей. Володин отметил, что при покупке товара таким способом его стоимость будет соответствовать цене при полной оплате, а максимальный срок рассрочки составит 6 месяцев.
Кроме того, с 1 апреля максимальный размер начислений - процентов, неустойки, комиссии - по потребительским кредитам и займам на срок до года снижается со 130% до 100% от суммы основного долга. Уточняется, что закон направлен на снижение долговой нагрузки на граждан и таким образом, общий долг не сможет превышать двойную сумму займа.
Также сообщается, что с 3 апреля перечень имущества многодетных семей, которое не может быть взыскано за долги, дополняется бесплатно предоставленным земельным участком, а также нельзя будет изымать автомобиль, если он единственный в семье.
Отмечается, что штраф за управление транспортным средством без полиса ОСАГО будет начисляться только один раз в течение 24 часов с момента первого выявления такого административного правонарушения.
Также уточняется, что с 26 апреля вступит в силу упрощенное оформление гражданства детей по рождению.
"Подать заявление об оформлении российского гражданства, приобретенного по рождению, в территориальный орган МВД России можно дистанционно, в электронной форме. Также расширен перечень лиц, имеющих право подать такое заявление. К ним отнесены усыновитель и уполномоченный представитель органа опеки и попечительства", - добавляется в сообщении.
Кроме того, с 1 апреля организации, подведомственные федеральным или региональным органам исполнительной власти и осуществляющие медицинскую, научную или научно-исследовательскую деятельность, смогут получить статус национального медицинского исследова-тельского центра (НМИЦ). Добавляется, что критерии и порядок его присвоения определит Правительство РФ, а среди направлений работы центров - лечение заболеваний, реабилитация и развитие инноваций.
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала