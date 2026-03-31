Волочкова опровергла сообщения о плохом самочувствии из-за алкоголя
Волочкова опровергла сообщения о плохом самочувствии из-за алкоголя - РИА Новости, 31.03.2026
Волочкова опровергла сообщения о плохом самочувствии из-за алкоголя
Балерина Анастасия Волочкова опровергла сообщения о своем плохом самочувствии якобы на фоне злоупотребления алкоголем. РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T14:58:00+03:00
2026-03-31T14:58:00+03:00
2026-03-31T14:58:00+03:00
анастасия волочкова
германия
германия, анастасия волочкова, общество
Германия, Анастасия Волочкова, Общество
Волочкова опровергла сообщения о плохом самочувствии из-за алкоголя
Волочкова опровергла слухи о плохом самочувствии из-за злоупотребления алкоголем
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова опровергла сообщения о своем плохом самочувствии якобы на фоне злоупотребления алкоголем.
Ранее в СМИ сообщалось, что якобы Волочкова
находится в критическом состоянии из-за алкогольной зависимости.
"Невозможно спившемуся человеку так много заниматься и ставить новые проекты. Спросите у осуждающих меня людей, пили ли они со мной за одним столом? Вы что, не пьёте и не курите? Кто не курит и не пьёт - опасные люди, от которых можно ждать подстав", - сказала она в беседе с РИА Новости, говоря о своем состоянии.
Волочкова добавила, что единственные трудности, которые она сейчас испытывает - это долгая реабилитация после тяжелой операции.
"Для меня сейчас главным испытанием является запрет на танцы. Уже лезу на стены. Я хочу пойти в зал и начать работать, но могу это делать только под присмотром профессионалов. Я боюсь опять совершить ошибку. Когда я после операции начала заниматься - у меня разошелся шов на ноге.", - рассказала артистка.
Она уточнила, что восстановительные процедуры завершатся через месяц, на данный момент ей требуется покой и отдых.
"Люди, живите своей жизнью!", - заключила балерина.
В феврале Волочкова перенесла операцию по удалению косточки на ноге в одной из клиник Германии
.