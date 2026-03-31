Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/volochkova-2084020707.html
Волочкова опровергла сообщения о плохом самочувствии из-за алкоголя
Балерина Анастасия Волочкова опровергла сообщения о своем плохом самочувствии якобы на фоне злоупотребления алкоголем. РИА Новости, 31.03.2026
германия
анастасия волочкова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003806106_0:0:2282:1284_1920x0_80_0_0_8f9f1081cb53dcefc90e4258cfc425d6.jpg
https://ria.ru/20260317/volochkova-2081317588.html
https://ria.ru/20260310/volochkova-2079786846.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003806106_51:0:2119:1551_1920x0_80_0_0_37c38b2333966ec3b55dfd540d2cee2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Анастасия Волочкова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова опровергла сообщения о своем плохом самочувствии якобы на фоне злоупотребления алкоголем.
Ранее в СМИ сообщалось, что якобы Волочкова находится в критическом состоянии из-за алкогольной зависимости.
"Невозможно спившемуся человеку так много заниматься и ставить новые проекты. Спросите у осуждающих меня людей, пили ли они со мной за одним столом? Вы что, не пьёте и не курите? Кто не курит и не пьёт - опасные люди, от которых можно ждать подстав", - сказала она в беседе с РИА Новости, говоря о своем состоянии.
Волочкова добавила, что единственные трудности, которые она сейчас испытывает - это долгая реабилитация после тяжелой операции.
"Для меня сейчас главным испытанием является запрет на танцы. Уже лезу на стены. Я хочу пойти в зал и начать работать, но могу это делать только под присмотром профессионалов. Я боюсь опять совершить ошибку. Когда я после операции начала заниматься - у меня разошелся шов на ноге.", - рассказала артистка.
Она уточнила, что восстановительные процедуры завершатся через месяц, на данный момент ей требуется покой и отдых.
"Люди, живите своей жизнью!", - заключила балерина.
В феврале Волочкова перенесла операцию по удалению косточки на ноге в одной из клиник Германии.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала