14:18 31.03.2026 (обновлено: 15:05 31.03.2026)
КСИР заявил об ударах по различным целям в Израиле
Иранские военные вместе с региональными союзниками атаковали ряд целей в Израиле, в том числе авиабазу Тель-Ноф, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана РИА Новости, 31.03.2026
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 31 мар - РИА Новости. Иранские военные вместе с региональными союзниками атаковали ряд целей в Израиле, в том числе авиабазу Тель-Ноф, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Аэрокосмические силы КСИР использовали для нанесения ударов по различным точкам в центральной, южной и северной части Израиля, включая места проведения заседаний командования тыла в Бней-Браке, Тель-Авиве, Беэр-Шеве, Негеве, Галилее, сверхтяжелые ракеты "Эмад", "Хорремшахр 4" и "Гадр", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars.
Иран заявил о намерении истощить Израиль и США
Корпус стражей также сообщил об ударе по авиабазе военно-воздушных сил Израиля Тель-Ноф, а также по целям в Араде и в районе Мертвого моря. Военные уточнили, что провели операцию совместно с "движением сопротивления" - так в Иране называют своих союзников.
По данным КСИР, за последние несколько часов более чем в 120 атаках участвовали ливанское движение "Хезболлах" и исламское сопротивление Ирака и Йемена - они атаковали места дислокации американского командования в центральной и северной части Ирака.
"Военно-морские и аэрокосмические силы КСИР также нанесли удары по месту укрытия американских сил и центрам управления беспилотниками на базах Аль-Дафра (ОАЭ - ред.), Виктория (Ирак - ред.), Али ас-Салем (Кувейет - ред.)", - добавили в Корпусе стражей.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.
Иран пригрозил ответить США и Израилю за гибель командующего ВМС КСИР
