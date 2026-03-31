Врач рассказала, что будет, если заменить воду напитками

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Замена чистой воды напитками может привести к изменениям водно-солевого баланса, а в долгосрочной перспективе может быть нарушено пищеварение и работа сердечно-сосудистой системы, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Татьяна Александрова.

"При недостаточном потреблении чистой воды и преимущественном употреблении других напитков (чай, соки, газированные напитки) могут возникать особенности водно-солевого баланса, связанные с содержанием сахара, кофеина и других компонентов", - сказала Александрова.