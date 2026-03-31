Мировые ЦБ распродают американские гособлигации

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мировые центральные банки с начала операции США и Израиля в Иране значительно сократили свои вложения в американский госдолг - до минимума за 14 лет, подсчитало РИА Новости по данным ФРС.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

По данным на 25 марта, стоимость казначейских облигаций, хранящихся в ФРС центральными банками разных стран, составила 2,69 триллиона долларов – это минимум с 25 апреля 2012 года. За месяц вложения иностранных ЦБ в американский госдолг снизились на 81,5 миллиарда долларов, или на 3%.

Альберт Короев. "Речь идет о возникающих потребностях в долларовой ликвидности. Страны региона, как и множество других, хранят резервы не просто в долларе, а в treasuries (гособлигации США – ред.) Возникающая потребность получить доллары может провоцировать продажи гособлигаций США. Доходность обратно пропорциональна цене облигации: если растет доходность, значит, снижается цена, то есть продавцы давят на котировки", - прокомментировал начальник отдела экспертов по фондовому рынку " БКС Мир инвестиций

Он отметил, что с момента начала конфликта на Ближнем Востоке доходности американских гособлигаций заметно выросли. "По 10-леткам они поднимались почти до 4,5% с 3,93%. Здесь действовало несколько факторов сразу - вероятно, возникший запрос на ликвидность от стран региона, риски увеличения госрасходов США и последствия для экономики в плане ускорения инфляции вследствие роста цен на энергоносители и сбоев в цепочках поставок", - отметил Короев.

При этом главный экономист рейтингового агентства " Эксперт РА Антон Табах отметил, что процесс отказа от американских казначейских облигаций идет давно: у зарубежных держателей появились сомнения, что это безрисковый актив.

"Собственно, нынешний кризис первый, когда не наблюдается бегство в американский госдолг. Для кого-то важнее растущие и нерешаемые бюджетные проблемы США, для кого-то - потенциальные риски для иностранных держателей. Но результат один - сокращение позиций", - сказал Табах.