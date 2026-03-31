Мировые ЦБ распродают американские гособлигации - РИА Новости, 31.03.2026
16:51 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/vlozhenija-2084052015.html
Мировые ЦБ распродают американские гособлигации
Мировые ЦБ распродают американские гособлигации - РИА Новости, 31.03.2026
Мировые ЦБ распродают американские гособлигации
Мировые центральные банки с начала операции США и Израиля в Иране значительно сократили свои вложения в американский госдолг - до минимума за 14 лет, подсчитало РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T16:51:00+03:00
2026-03-31T16:51:00+03:00
в мире, сша, иран, израиль, альберт короев, антон табах, федеральная резервная система сша, мвф, центральный банк рф (цб рф), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Альберт Короев, Антон Табах, Федеральная резервная система США, МВФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Мировые ЦБ распродают американские гособлигации

Мировые ЦБ распродают американские гособлигации из-за кризиса на Ближнем Востоке

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мировые центральные банки с начала операции США и Израиля в Иране значительно сократили свои вложения в американский госдолг - до минимума за 14 лет, подсчитало РИА Новости по данным ФРС.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
По данным на 25 марта, стоимость казначейских облигаций, хранящихся в ФРС центральными банками разных стран, составила 2,69 триллиона долларов – это минимум с 25 апреля 2012 года. За месяц вложения иностранных ЦБ в американский госдолг снизились на 81,5 миллиарда долларов, или на 3%.
"Речь идет о возникающих потребностях в долларовой ликвидности. Страны региона, как и множество других, хранят резервы не просто в долларе, а в treasuries (гособлигации США – ред.) Возникающая потребность получить доллары может провоцировать продажи гособлигаций США. Доходность обратно пропорциональна цене облигации: если растет доходность, значит, снижается цена, то есть продавцы давят на котировки", - прокомментировал начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.
Он отметил, что с момента начала конфликта на Ближнем Востоке доходности американских гособлигаций заметно выросли. "По 10-леткам они поднимались почти до 4,5% с 3,93%. Здесь действовало несколько факторов сразу - вероятно, возникший запрос на ликвидность от стран региона, риски увеличения госрасходов США и последствия для экономики в плане ускорения инфляции вследствие роста цен на энергоносители и сбоев в цепочках поставок", - отметил Короев.
При этом главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах отметил, что процесс отказа от американских казначейских облигаций идет давно: у зарубежных держателей появились сомнения, что это безрисковый актив.
"Собственно, нынешний кризис первый, когда не наблюдается бегство в американский госдолг. Для кого-то важнее растущие и нерешаемые бюджетные проблемы США, для кого-то - потенциальные риски для иностранных держателей. Но результат один - сокращение позиций", - сказал Табах.
Ранее РИА Новости подсчитало на основании анализа данных Международного валютного фонда (МВФ), что валютные активы центробанков в 2025 году выросли на 6,5% в номинальном выражении, составив 13,1 триллиона долларов. При этом доля доллара в этом объеме по итогам минувшего года составила 56,77% против 58,52% в 2024 году. Это самый низкий уровень как минимум с 1995 года (более ранние данные МВФ не публикует).
В миреСШАИранИзраильАльберт КороевАнтон ТабахФедеральная резервная система СШАМВФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
