Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:22 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/vintovka-2083918315.html
СМИ: эксперты не смогли доказать, что Кирка убили из винтовки Робинсона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041794462_0:129:654:497_1920x0_80_0_0_e3ed26793d7642195e41500b22425c99.jpg
https://ria.ru/20260319/ssha-2081593126.html
https://ria.ru/20251209/ssha-2060967305.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041794462_0:141:654:632_1920x0_80_0_0_946634daa3a1930e8a09cc2f9386b0c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, США, Дональд Трамп, Чарли Кирк, ФБР
Daily Mail: эксперты не смогли доказать, что Кирка убили из винтовки Робинсона

© Фото : соцсетиТайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Адвокаты Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве американского активиста Чарли Кирка, заявили, что экспертизе не удалось установить однозначное соответствие извлеченной из тела пули с винтовкой их подзащитного, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на ходатайство защиты.
Адвокаты утверждают, что эксперты Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) "не смогли идентифицировать пулю, извлеченную при вскрытии, как выпущенную из винтовки, предположительно, принадлежащей Робинсону".
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Как сообщает Fox News, защита Робинсона заявила в ходатайстве о переносе предварительных слушаний как минимум на полгода, в дальнейшем они могут использовать показания эксперта ATF в качестве доказательства невиновности своего подзащитного.
Кроме того, в материале газеты отмечается, что защите потребуется время для анализа отчетов ФБР и ATF по результатам анализа ДНК, поскольку на некоторых уликах найдены образцы нескольких разных людей.
Чарли Кирка, правоконсервативного активиста и сторонника президента США Дональда Трампа, смертельно ранили 10 сентября 2025 года на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Обвинение в преступлении предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону. Прокуратура требует для него смертной казни.
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В миреСШАДональд ТрампЧарли КиркФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала