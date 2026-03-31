Все ветераны ВОВ из Подмосковья получат выплаты ко Дню Победы

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Порядка 15 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны из Подмосковья получат выплаты от 40 до 70 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

"В Подмосковье сегодня проживают почти 15 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 366 фронтовиков. Для нас важно, чтобы каждый из них был окружен вниманием и заботой. В этом году ко Дню Победы все ветераны региона получат выплаты - от 40 до 70 тысяч рублей, которые будут перечислены в беззаявительном порядке - автоматически", - отметила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба минсоцразвития региона.

В ведомстве уточнили, что самую большую выплату - 70 тысяч рублей - направят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, которые непосредственно вели боевые действия на фронтах. Выплату в размере 40 тысяч рублей получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, вдовы и вдовцы инвалидов и участников войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

Средства будут перечислены на те же счета, куда ветераны получают ежемесячные региональные доплаты, что исключает риск технических накладок или необходимости посещать отделения соцзащиты.