12:32 31.03.2026 (обновлено: 14:41 31.03.2026)
Все ветераны ВОВ из Подмосковья получат выплаты ко Дню Победы
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Порядка 15 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны из Подмосковья получат выплаты от 40 до 70 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
"В Подмосковье сегодня проживают почти 15 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 366 фронтовиков. Для нас важно, чтобы каждый из них был окружен вниманием и заботой. В этом году ко Дню Победы все ветераны региона получат выплаты - от 40 до 70 тысяч рублей, которые будут перечислены в беззаявительном порядке - автоматически", - отметила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба минсоцразвития региона.
В ведомстве уточнили, что самую большую выплату - 70 тысяч рублей - направят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, которые непосредственно вели боевые действия на фронтах. Выплату в размере 40 тысяч рублей получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, вдовы и вдовцы инвалидов и участников войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.
Средства будут перечислены на те же счета, куда ветераны получают ежемесячные региональные доплаты, что исключает риск технических накладок или необходимости посещать отделения соцзащиты.
Помимо денежных выплат, в преддверии праздника для ветеранов также запланирована программа адресной помощи и поздравлений на дому.
