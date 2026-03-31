Все ветераны ВОВ из Подмосковья получат выплаты ко Дню Победы
Все ветераны ВОВ из Подмосковья получат выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 31.03.2026
Все ветераны ВОВ из Подмосковья получат выплаты ко Дню Победы
Порядка 15 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны из Подмосковья получат выплаты от 40 до 70 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщила вице-губернатор... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T12:32:00+03:00
2026-03-31T12:32:00+03:00
2026-03-31T14:41:00+03:00
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева, ветераны, социальные выплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Ветераны, Социальные выплаты
Все ветераны ВОВ из Подмосковья получат выплаты ко Дню Победы
Почти 15 тысяч ветеранов ВОВ из Подмосковья получат выплаты ко Дню Победы
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Порядка 15 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны из Подмосковья получат выплаты от 40 до 70 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
"В Подмосковье сегодня проживают почти 15 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 366 фронтовиков. Для нас важно, чтобы каждый из них был окружен вниманием и заботой. В этом году ко Дню Победы все ветераны региона получат выплаты - от 40 до 70 тысяч рублей, которые будут перечислены в беззаявительном порядке - автоматически", - отметила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба минсоцразвития региона.
В ведомстве уточнили, что самую большую выплату - 70 тысяч рублей - направят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, которые непосредственно вели боевые действия на фронтах. Выплату в размере 40 тысяч рублей получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, вдовы и вдовцы инвалидов и участников войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.
Средства будут перечислены на те же счета, куда ветераны получают ежемесячные региональные доплаты, что исключает риск технических накладок или необходимости посещать отделения соцзащиты.
Помимо денежных выплат, в преддверии праздника для ветеранов также запланирована программа адресной помощи и поздравлений на дому.