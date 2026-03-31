СВР: Константинополь рассматривает двух кандидатов на пост главы ГПЦ - РИА Новости, 31.03.2026
10:45 31.03.2026 (обновлено: 12:18 31.03.2026)
СВР: Константинополь рассматривает двух кандидатов на пост главы ГПЦ
СВР: Константинополь рассматривает двух кандидатов на пост главы ГПЦ - РИА Новости, 31.03.2026
СВР: Константинополь рассматривает двух кандидатов на пост главы ГПЦ
Константинопольский патриарх на пост главы Грузинской православной церкви (ГПЦ) рассматривает двух кандидатов, подходящих для исполнения его воли, сообщило... РИА Новости, 31.03.2026
россия, илия ii (католикос-патриарх всея грузии), грузинская православная церковь, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Религия, Россия, Илия II (Католикос-Патриарх всея Грузии), Грузинская православная церковь, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР: Константинополь рассматривает двух кандидатов на пост главы ГПЦ

СВР: патриарх Варфоломей рассматривает двух кандидатов на пост главы ГПЦ

Патриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Константинопольский патриарх на пост главы Грузинской православной церкви (ГПЦ) рассматривает двух кандидатов, подходящих для исполнения его воли, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Возглавлявший Грузинскую православную церковь с 1977 года Илия II умер в тбилисской клинике 17 марта, ему было 93 года. Патриаршество Илии II являлось самым продолжительным в истории Грузинской церкви.
"Фанариот желает продвинуть на освободившийся пост представителя ГПЦ, на которого он мог бы опереться. В качестве кандидатов на эту роль Варфоломей рассматривает митрополита Западноевропейского Авраама (Гармелия) и митрополита Потийского и Хобского Григория (Бербичашвили). В своем ближайшем окружении он представляет их как наиболее подходящих исполнителей его воли", - говорится в сообщении.
В СВР отметили, что в церковных кругах обращают внимание на то, что "властолюбие стало неизменным спутником константинопольского раскольника", и что Варфоломей забыл второе правило II Вселенского собора: "Областные епископы да не простирают своей власти на Церкви за пределами своей области...".
