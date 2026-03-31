СВР: Константинополь рассматривает двух кандидатов на пост главы ГПЦ

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Константинопольский патриарх на пост главы Грузинской православной церкви (ГПЦ) рассматривает двух кандидатов, подходящих для исполнения его воли, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Возглавлявший Грузинскую православную церковь с 1977 года Илия II умер в тбилисской клинике 17 марта, ему было 93 года. Патриаршество Илии II являлось самым продолжительным в истории Грузинской церкви.
"Фанариот желает продвинуть на освободившийся пост представителя ГПЦ, на которого он мог бы опереться. В качестве кандидатов на эту роль Варфоломей рассматривает митрополита Западноевропейского Авраама (Гармелия) и митрополита Потийского и Хобского Григория (Бербичашвили). В своем ближайшем окружении он представляет их как наиболее подходящих исполнителей его воли", - говорится в сообщении.
В СВР отметили, что в церковных кругах обращают внимание на то, что "властолюбие стало неизменным спутником константинопольского раскольника", и что Варфоломей забыл второе правило II Вселенского собора: "Областные епископы да не простирают своей власти на Церкви за пределами своей области...".