13:42 31.03.2026 (обновлено: 15:49 31.03.2026)
"Это будет опасно". В США сделали тревожное заявление из-за войны с Ираном
"Это будет опасно". В США сделали тревожное заявление из-за войны с Ираном
Военная операция против Ирана сделала из США сверхдержаву-изгоя, пишет The Atlantic. РИА Новости, 31.03.2026
В мире, США, Иран, Марко Рубио, НАТО, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Военная операция против Ирана сделала из США сверхдержаву-изгоя, пишет The Atlantic.
"Война против Ирана <…> вбила еще больший клин между США и бывшими друзьями и союзниками, укрепила позиции России и Китая, ускорила глобальный политический и экономический хаос и сделала Соединенные Штаты более слабыми и изолированными, чем когда-либо с 1930-х годов", — сообщается в материале.
Издание отмечает, что союзники поддерживали США во время и после Холодной войны, несмотря на геополитические обстоятельства, а влияние Вашингтона узаконивалось через такие институты, как ООН и НАТО.
"Эти времена прошли и в ближайшее время не вернутся. Страны, которые когда-то поддерживали Соединенные Штаты, теперь будут держаться от них в стороне или объединятся против них — не потому, что они этого хотят, а потому, что США не оставляют им выбора, потому что они не будут ни защищать их, ни воздерживаться от их эксплуатации. Добро пожаловать в эпоху американской сверхдержавы-изгоя. Это будет одиноко и опасно", — заключили в публикации.
Во вторник госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что Вашингтон должен пересмотреть отношения с НАТО из-за позиции альянса по Ирану.
Американские и израильские войска 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреСШАИранМарко РубиоНАТОООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
