"Это будет опасно". В США сделали тревожное заявление из-за войны с Ираном

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Военная операция против Ирана сделала из США сверхдержаву-изгоя, пишет The Atlantic.
Вчера, 12:54
"Эти времена прошли и в ближайшее время не вернутся. Страны, которые когда-то поддерживали Соединенные Штаты, теперь будут держаться от них в стороне или объединятся против них — не потому, что они этого хотят, а потому, что США не оставляют им выбора, потому что они не будут ни защищать их, ни воздерживаться от их эксплуатации. Добро пожаловать в эпоху американской сверхдержавы-изгоя. Это будет одиноко и опасно", — заключили в публикации.
Во вторник госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что Вашингтон должен пересмотреть отношения с НАТО из-за позиции альянса по Ирану.
Американские и израильские войска 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.