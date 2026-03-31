Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/ukraina-2084040775.html
Украина останется зоной нестабильности еще долго, заявил премьер Румынии
Украина останется зоной нестабильности еще долго, заявил премьер Румынии
Украина будет оставаться "зоной нестабильности" в течение многих лет, что требует усиления безопасности на восточной границе Евросоюза, заявил премьер-министр... РИА Новости, 31.03.2026
в мире
румыния
украина
россия
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153278/70/1532787065_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_c6b45415b993a761cbd250ea1efff8b5.jpg
https://ria.ru/20260331/tramp-2083982313.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153278/70/1532787065_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_b96002bdc11e74547ab400ba93a808e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боложан: Украина останется зоной нестабильности на долгие годы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 31.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Украина будет оставаться "зоной нестабильности" в течение многих лет, что требует усиления безопасности на восточной границе Евросоюза, заявил премьер-министр Румынии Илие Боложан во вторник на круглом столе, организованном группой Economist.
Заявления Боложана прозвучали в рамках дискуссии "Следующий скачок Юго-Восточной Европы". Выступление премьера транслировалось на официальной странице правительства Румынии в соцсети Facebook *.
"Европа должна подумать, что Украина является зоной нестабильности в ближайшие годы для региона, и с этой точки зрения я считаю, что восточная граница (ЕС - ред.) должна быть более мощной, более укрепленной", - сказал Боложан.
Премьер подчеркнул, что защита территорий невозможна без экономического развития приграничных районов, так как военная и экономическая составляющие безопасности неразрывны.
"Восточная граница может быть более укрепленной, если она представляет собой сочетание усиления военной безопасности и экономики, потому что одно без другого не работает. Ни один регион, не имеющий определенной безопасности, не получит массовых инвестиций", - отметил румынский премьер.
Румыния имеет общую границу с Украиной протяженностью более 600 километров. С 2024 года Бухарест приступил к реализации программы модернизации военной инфраструктуры, которая включает расширение авиабазы "Михаил Когэлничану". Ожидается, что к 2030 году этот объект станет крупнейшим военным хабом НАТО в Европе. В 2026 году оборонный бюджет Румынии остается на рекордно высоком уровне в регионе, превышая 2,5% ВВП (около 8–9 миллиардов евро).

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреРумынияУкраинаРоссияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала