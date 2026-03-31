КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Украина будет оставаться "зоной нестабильности" в течение многих лет, что требует усиления безопасности на восточной границе Евросоюза, заявил премьер-министр Румынии Илие Боложан во вторник на круглом столе, организованном группой Economist.
Премьер подчеркнул, что защита территорий невозможна без экономического развития приграничных районов, так как военная и экономическая составляющие безопасности неразрывны.
"Восточная граница может быть более укрепленной, если она представляет собой сочетание усиления военной безопасности и экономики, потому что одно без другого не работает. Ни один регион, не имеющий определенной безопасности, не получит массовых инвестиций", - отметил румынский премьер.
Румыния имеет общую границу с Украиной протяженностью более 600 километров. С 2024 года Бухарест приступил к реализации программы модернизации военной инфраструктуры, которая включает расширение авиабазы "Михаил Когэлничану". Ожидается, что к 2030 году этот объект станет крупнейшим военным хабом НАТО в Европе. В 2026 году оборонный бюджет Румынии остается на рекордно высоком уровне в регионе, превышая 2,5% ВВП (около 8–9 миллиардов евро).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.