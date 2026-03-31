03:12 31.03.2026
Ульянов объяснил, почему МАГАТЭ не осудило удары по Ирану в июне 2025 года
Ульянов объяснил, почему МАГАТЭ не осудило удары по Ирану в июне 2025 года
МАГАТЭ не осудило удары по Ирану в июне 2025 года, так как США запугали секретариат и участников агентства, заявил в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 31.03.2026
В мире, Иран, Россия, США, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ульянов: МАГАТЭ не осудило удары по Ирану в июне 2025 года из-за давления США

ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. МАГАТЭ не осудило удары по Ирану в июне 2025 года, так как США запугали секретариат и участников агентства, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Не хватило мужества", - отметил дипломат, отвечая на вопрос, почему, на его взгляд, МАГАТЭ не осудило удары по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года. По его словам, американцы запугали и секретариат, и государства МАГАТЭ.
"В сентябре, когда проходила генеральная конференция агентства, иранцы попытались внести резолюцию, в которой говорилось о неприемлемости нападения на ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ. Казалось бы, это очевидная вещь, она полностью соответствовала предыдущим решениям агентства и Совета безопасности ООН. Но выяснилось, что поддержать такую резолюцию в современных условиях готовы только 17 стран, включая, естественно, Россию", - сказал Ульянов.
По его словам, остальные откровенно признавались, что американцы их запугали – пообещали, что будут отдельно разбираться с каждым, кто проголосует за. "В конечном счете иранцы решили не ставить эту резолюцию на голосование, даже вносить ее официально не стали", - заключил постпред РФ.
