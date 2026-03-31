Турецкий политик намерен выступить с инициативой о выходе страны из НАТО

АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что намерен выступить с инициативой создания платформы по выходу Турции из НАТО.

"Мы призовём все политические силы поддержать выход из НАТО и создать альтернативный стратегический альянс", - заявил собеседник агентства.

По словам политика, Турция "стоит перед необходимостью выхода из НАТО и в конечном итоге выйдет из альянса".

По его словам, США навязывают союзникам собственную концепцию угроз и военные стратегии, при этом Россия "рассматривается ими как противник".

Перинчек отметил, что интересы Европы расходятся с политикой Вашингтона Тель-Авива , а участие в их стратегии "втягивает европейские страны в глубокий кризис".

"Европа, следуя за США, ставит себя под угрозу тяжелых экономических и энергетических потрясений", - подчеркнул политик.

Перинчек также заявил, что, по его оценке, Турция сама становится объектом давления со стороны США и Израиля, в том числе в Восточном Средиземноморье и Эгейском регионе.

"Турция - страна переднего рубежа, которая сталкивается с угрозами со стороны США, Израиля и НАТО", - сказал политик.