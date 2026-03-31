Рейтинг@Mail.ru
Турецкий политик намерен выступить с инициативой о выходе страны из НАТО - РИА Новости, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/turtsiya-2083908727.html
Турецкий политик намерен выступить с инициативой о выходе страны из НАТО
Лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что намерен выступить с инициативой создания платформы по выходу Турции из НАТО.
в мире
турция
сша
израиль
догу перинчек
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:200:3074:1929_1920x0_80_0_0_a376b35e827b28db847e16e9997e414d.jpg
https://ria.ru/20260310/nato-2079630205.html
https://ria.ru/20260316/nato-2081076777.html
турция
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d06d90ac2485c9eca1dab441d8f2e576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Турция, США, Израиль, Догу Перинчек, НАТО
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что намерен выступить с инициативой создания платформы по выходу Турции из НАТО.
"Мы призовём все политические силы поддержать выход из НАТО и создать альтернативный стратегический альянс", - заявил собеседник агентства.
По словам политика, Турция "стоит перед необходимостью выхода из НАТО и в конечном итоге выйдет из альянса".
По его словам, США и Израиль навязывают союзникам собственную концепцию угроз и военные стратегии, при этом Россия, Иран и Китай "рассматриваются ими как противники".
Перинчек отметил, что интересы Европы расходятся с политикой Вашингтона и Тель-Авива, а участие в их стратегии "втягивает европейские страны в глубокий кризис".
"Европа, следуя за США, ставит себя под угрозу тяжелых экономических и энергетических потрясений", - подчеркнул политик.
Перинчек также заявил, что, по его оценке, Турция сама становится объектом давления со стороны США и Израиля, в том числе в Восточном Средиземноморье и Эгейском регионе.
"Турция - страна переднего рубежа, которая сталкивается с угрозами со стороны США, Израиля и НАТО", - сказал политик.
Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала