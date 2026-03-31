https://ria.ru/20260331/turtsiya-2083908727.html
Турецкий политик намерен выступить с инициативой о выходе страны из НАТО
Лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что намерен выступить с инициативой создания платформы по выходу Турции из НАТО. РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T03:32:00+03:00
в мире
турция
сша
израиль
догу перинчек
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:200:3074:1929_1920x0_80_0_0_a376b35e827b28db847e16e9997e414d.jpg
https://ria.ru/20260310/nato-2079630205.html
https://ria.ru/20260316/nato-2081076777.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d06d90ac2485c9eca1dab441d8f2e576.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что намерен выступить с инициативой создания платформы по выходу Турции из НАТО.
"Мы призовём все политические силы поддержать выход из НАТО
и создать альтернативный стратегический альянс", - заявил собеседник агентства.
По словам политика, Турция
"стоит перед необходимостью выхода из НАТО и в конечном итоге выйдет из альянса".
По его словам, США
и Израиль
навязывают союзникам собственную концепцию угроз и военные стратегии, при этом Россия
, Иран
и Китай
"рассматриваются ими как противники".
Перинчек
отметил, что интересы Европы
расходятся с политикой Вашингтона
и Тель-Авива
, а участие в их стратегии "втягивает европейские страны в глубокий кризис".
"Европа, следуя за США, ставит себя под угрозу тяжелых экономических и энергетических потрясений", - подчеркнул политик.
Перинчек также заявил, что, по его оценке, Турция сама становится объектом давления со стороны США и Израиля, в том числе в Восточном Средиземноморье и Эгейском регионе.
"Турция - страна переднего рубежа, которая сталкивается с угрозами со стороны США, Израиля и НАТО", - сказал политик.
Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах.