В ЦАР захотели расширить штат российских инструкторов - РИА Новости, 31.03.2026
04:27 31.03.2026 (обновлено: 10:34 31.03.2026)
В ЦАР захотели расширить штат российских инструкторов
Власти Центральноафриканской Республики хотели бы видеть больше российских военных инструкторов у себя в стране, заявил в интервью РИА Новости министр обороны... РИА Новости, 31.03.2026
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Власти Центральноафриканской Республики хотели бы видеть больше российских военных инструкторов у себя в стране, заявил в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро.
"Президент республики Фостен-Арканж Туадера ясно дал понять, что ЦАР очень заинтересована в продолжении сотрудничества с Российской Федерацией в области безопасности, в том числе за счет расширения присутствия российских военных специалистов", - сказал он.
Биро подчеркнул, что ряд населенных пунктов в стране до сих пор нуждается в услугах российских специалистов в области обеспечения безопасности.
"В качестве министра обороны я получаю звонки от глав различных населенных пунктов. Мэры просят меня направить российских инструкторов, чтобы обеспечить безопасность их муниципалитетов. Это продолжается до сих пор, все 5 лет, что я здесь. Вы знаете, численность российских инструкторов несколько ограничена, поэтому им приходится изо дня в день выезжать туда, где нужно обеспечить безопасность", - рассказал министр.
При этом глава минобороны ЦАР отметил, что просьба о расширении контингента российских инструкторов отражает прежде всего настроения народа республики.
"Именно народ Центральноафриканской Республики сегодня добивается российского присутствия. Он просил об этом ранее и продолжает просить. Народ хотел бы, чтобы российские инструкторы остались, чтобы численность персонала увеличилась", - сказал министр.
