В ЦАР захотели расширить штат российских инструкторов

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Власти Центральноафриканской Республики хотели бы видеть больше российских военных инструкторов у себя в стране, заявил в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро.

"Президент республики Фостен-Арканж Туадера ясно дал понять, что ЦАР очень заинтересована в продолжении сотрудничества с Российской Федерацией в области безопасности, в том числе за счет расширения присутствия российских военных специалистов", - сказал он.

Биро подчеркнул, что ряд населенных пунктов в стране до сих пор нуждается в услугах российских специалистов в области обеспечения безопасности.

"В качестве министра обороны я получаю звонки от глав различных населенных пунктов. Мэры просят меня направить российских инструкторов, чтобы обеспечить безопасность их муниципалитетов. Это продолжается до сих пор, все 5 лет, что я здесь. Вы знаете, численность российских инструкторов несколько ограничена, поэтому им приходится изо дня в день выезжать туда, где нужно обеспечить безопасность", - рассказал министр.

При этом глава минобороны ЦАР отметил, что просьба о расширении контингента российских инструкторов отражает прежде всего настроения народа республики.