Тренин возглавил Российский совет по международным делам

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Новым президентом Российского совета по международным делам (РСМД) стал Дмитрий Тренин, говорится в сообщении МИД России.
Решение об этом было принято по итогам состоявшемся во вторник заседании общего собрания членов совета под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"Новым президентом РСМД был избран известный российский ученый-международник Дмитрий Тренин. Сергей Лавров поблагодарил завершившего свою деятельность на данном посту Игоря Иванова за многие годы успешного руководства советом, поздравил его преемника с избранием на ответственную должность", - говорится в сообщении МИД.
Дмитрий Тренин является научным руководителем Института мировой военной экономики и стратегии факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. До 2022 года был директором Московского центра Карнеги* (региональное отделение Фонда Карнеги*, признанного иноагентом, в 2022 году прекратило работу на территории РФ по распоряжению Минюста). Тренин служил в Вооруженных Силах СССР и РФ, был офицером связи в отделе внешних сношений Группы советских войск в Германии. Он также являлся сотрудником делегации СССР на советско-американских переговорах по ядерным и космическим вооружениям в Женеве в 1985-1991 годах.
Возглавлявший до этого момента РСМД Игорь Иванов в 1998-2004 годы занимал должность министра иностранных дел России.
* Организация, признанная нежелательной в России и выполняющая функции иностранного агента.