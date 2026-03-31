Операция США против Ирана подходит к концу, утверждает Трамп

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана подходит к концу.
"Дела у нас идут отлично, и все подходит к завершению", — передает его слова телеканал NBC.
Ранее он утверждал, что операция планировалась на четыре-шесть недель и идет с опережением графика. При этом он пока не уверен, возможно ли объявить победу без извлечения запасов обогащенного урана.
Накануне газета The Wall Street Journal писала, что глава Белого дома рассматривает проведение военной операции по извлечению около 450 килограммов урана с иранской территории.
Тогда Тель-Авив начал операцию против Тегерана, обвинив его в создании тайной ядерной программы. Стороны обменивались ударами 12 дней, к ним присоединились и Штаты: в ночь на 22 июня они поразили три ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане. После этого глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что США уничтожили не только ядерную программу Ирана, но и его амбиции продолжать ею заниматься.