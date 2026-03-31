Трамп уклонился от оценки инициативы КНР и Пакистана по Ближнему Востоку

ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уклонился от оценки инициативы КНР и Пакистана по восстановлению мира на Ближнем Востоке, сообщает издание Axios.
Во вторник в Пекине прошли переговоры министра иностранных дел КНР Ван И и заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхака Дара. По итогам переговоров стороны представили совместную инициативу по восстановлению мира и стабильности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке из пяти пунктов.
"В коротком телефонном разговоре президент Трамп сказал мне, что "переговоры с Ираном идут хорошо". Когда его прямо спросили о пакистанско-китайской инициативе, Трамп не стал её критиковать, а просто повторил, что дипломатический процесс идёт хорошо", - написал корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.
26 марта, 01:18