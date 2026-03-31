Трамп не ответил на вопрос об отправке переговорщиков по Ирану в Пакистан

ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник отказался сообщить, планирует ли направить команду переговорщиков по Ирану, в том числе вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланника Стива Уиткоффа, в Пакистан или иную страну.