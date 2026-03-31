Трамп нашел решения для стран, нуждающихся в топливе

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил странам, испытывающим дефицит топлива из-за перебоя поставок через Ормузский пролив, покупать его у США или "прийти и забрать его".
"Все те страны, которые не могут получить авиационное топливо из-за Ормузского пролива, такие как Великобритания, которая отказалась участвовать в обезглавливании Ирана, у меня для вас есть предложение. Первое: покупайте у США, у нас этого много. Второе: наберитесь с запозданием некоторой смелости, направляйтесь в пролив и просто возьмите его (топливо – ред.)", - написал он во вторник в своей соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Axios: Трампа разозлила атака Израиля в Иране
Вчера, 12:54