СМИ: конфликт Трампа и Стармера подрывает сотрудничество США и Британии

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Напряженность в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и британским премьером Киром Стармером начала сказываться на рабочих отношениях между дипломатами, чиновниками и военнослужащими двух стран и вносить разлад в сотрудничество в сфере безопасности, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о своем разочаровании Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном. Американский лидер сравнил нынешнего британского премьера с Уинстоном Черчиллем, назвав того великим, но с сожалением отметив, что Стармер - это не Черчилль.
"Первые трещины в американо-британском сотрудничестве в сфере безопасности появляются на фоне напряженности между... Трампом и... Стармером по поводу Ирана, которая подрывает рабочие отношения между дипломатами, чиновниками и военнослужащими", - пишет издание.
Как пишет Financial Times, отчасти такая ситуация начала наблюдаться еще с момента возвращения Трампа в Белых дом. Источник добавил, что недавно Британия начала дольше согласовывать одобрение запросов на использование американскими самолетами британских военных объектов, таких как база ВВС Фэрфорд в Глостершире.
"Раньше подобные запросы "утверждались автоматически" властями Великобритании, но теперь они стали "более придирчивыми", и "в системе появилось дополнительное напряжение", - сказал источник. При этом, как отмечает издание, британские чиновники настаивают на том, что в политике безопасности Великобритании ничего не изменилось.
Как отмечает газета, британским чиновникам также пришлось адаптироваться к тому, что при Трампе Белый дом работает через более узкий круг приближенных. Британские дипломаты говорят, что их традиционные каналы связи в Вашингтоне сузились, и доступ все больше зависит от небольшой группы советников.
Однако, по словам одного британского чиновника, британское "посольство - одно из лучших в Вашингтоне и имеет связи прямо с центром системы". Он добавил, что между британскими и американскими чиновниками существуют прочные повседневные рабочие отношения.