В Тель-Авиве прогремели взрывы

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар - РИА Новости. Воздушная тревога прозвучала в Тель-Авиве во вторник утром после того, как армия Израиля сообщила о фиксации ракетных пусков из Ирана, в небе слышны многочисленные взрывы предположительно от работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.