СМИ: в Эстонии разрешат обучение на русском языке из-за нехватки учителей

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Власти Таллина планируют разрешить некоторым школам преподавание на русском языке, несмотря на запрет, из-за острой нехватки учителей, владеющих эстонским языком на требуемом уровне, сообщает телерадиокомпания ERR.
В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения. Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перешли на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4 классы основной школы.
"Таллиннская городская управа планирует в 2026/2027 учебном году разрешить преподавание на русском языке в седьмых, восьмых и девятых классах 20 общеобразовательных школ столицы",- говорится в сообщении ERR.
Отмечается, что это решение объясняется острой нехваткой учителей, владеющих эстонским языком на уровне C1 и готовых преподавать на эстонском языке на высшем уровне. С таким предложением к Таллиннскому горсобранию обратились попечительские советы школ. По данным телерадиокомпании, это решение будет обсуждаться на заседании 31 марта.
В сентябре 2025 года министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас заявила, что в Эстонии хотят запретить государственное финансирование частных школ в стране, обучение в которых ведется на русском или других иностранных языках. Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека. Спецдокладчики выразили "особую озабоченность" по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют "значительную долю населения страны". Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли некоторые русскоязычные школы.
