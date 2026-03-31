СМИ: в Эстонии разрешат обучение на русском языке из-за нехватки учителей

"Таллиннская городская управа планирует в 2026/2027 учебном году разрешить преподавание на русском языке в седьмых, восьмых и девятых классах 20 общеобразовательных школ столицы",- говорится в сообщении ERR.

Отмечается, что это решение объясняется острой нехваткой учителей, владеющих эстонским языком на уровне C1 и готовых преподавать на эстонском языке на высшем уровне. С таким предложением к Таллиннскому горсобранию обратились попечительские советы школ. По данным телерадиокомпании, это решение будет обсуждаться на заседании 31 марта.