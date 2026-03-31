https://ria.ru/20260331/tailand-2083954983.html
Туристку из России, умершую в Таиланде после удаления зуба, кремируют
Туристку из России, умершую в Таиланде после удаления зуба, кремируют - РИА Новости, 31.03.2026
Туристку из России, умершую в Таиланде после удаления зуба, кремируют
Туристку из России Екатерину Панову, впавшую в кому в Таиланде после удаления зуба и умершую не приходя в себя, кремируют, часть её праха развеют над Чёрным... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T10:37:00+03:00
2026-03-31T10:37:00+03:00
2026-03-31T10:37:00+03:00
красноярский край
республика крым
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072880628_0:98:2940:1752_1920x0_80_0_0_ac4a77a8b12dab413207b0defb24680e.jpg
красноярский край
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072880628_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a70425ea13f89bd6bc6af02703d212af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, республика крым, россия
Красноярский край, Республика Крым, Россия
Туристку из России, умершую в Таиланде после удаления зуба, кремируют
Туристку, перед смертью впавшую в кому в Таиланде после удаления зуба, кремируют
КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Туристку из России Екатерину Панову, впавшую в кому в Таиланде после удаления зуба и умершую не приходя в себя, кремируют, часть её праха развеют над Чёрным морем и часть захоронят на родине – в Красноярском крае, сообщила РИА Новости ее сестра Алена Давыдова.
Панова впала в кому в Таиланде
около трех недель назад после операции по удалению зуба мудрости. Она вместе с сестрой отдыхала в Паттайе
. Лечили девушку в госпитале Чонбури
, 19 марта стало известно, что она открыла глаза, но не пришла в сознание окончательно, позже её доставили авиарейсом в Россию
в одну из столичных больниц. На прошлой неделе стало известно, что девушка скончалась. Екатерина жила в Крыму
, но сама родом из Красноярского края
.
"Сегодня вроде как должны будут делать вскрытие. Если вскрытие будет сегодня, то кремация состоится в среду. Как только произойдёт кремация, мы её заберём и поедем в Крым. Там ребята, с которыми Катя хорошо общалась, простятся с ней, и мы частичку развеем над Чёрным морем", - сказала Давыдова.
После прощания в Крыму Алена и их мама планируют собрать вещи и приехать в Красноярский край.
"Как только приедем, будет прощание на родине и подзахоронение у могилы её отца. Дата ещё неизвестна", - добавила Давыдова.