Тюменская область развивает деловые связи с Вьетнамом

ТЮМЕНЬ, 31 мар - РИА Новости. Делегация Тюменской области во время деловой поездки во Вьетнам провела переговоры о сотрудничестве с руководством города Хошимина, сообщает информационный центр правительства региона.

"В Хошимине состоялись деловые переговоры с заместителем председателя Народного комитета города Хошимин госпожой Чан Тхи Дьеу Тхуи. Вьетнамская сторона высказала интерес к обмену опытом в сфере добычи углеводородов, к развитию сотрудничества в энергетике, промышленных технологиях, подготовке кадров, торговле, инвестициям, к участию в крупнейших деловых событиях Тюменской области", - говорится в сообщении.

В частности, стороны обсудили участие вьетнамской делегации в Промышленно-энергетическом форуме TNF и Тюменском экспортном форуме, рассмотрели развитие креативных индустрий и учебных связей, обмен экспертами в области машиностроения и договорились перейти к разработке и реализации плана дальнейших активностей.

Хошимин - один из главных драйверов роста экономики Вьетнама, здесь активно развиваются индустриальные парки и промышленные кластеры. Город лидирует в стране в области цифровой трансформации, зеленых преобразований и умного развития территории.