Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
15:23 31.03.2026
Тюменская область развивает деловые связи с Вьетнамом
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084027997_0:0:954:715_1920x0_80_0_0_cae0ca6c0646e4d8d1f4041a10592052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 31 мар - РИА Новости. Делегация Тюменской области во время деловой поездки во Вьетнам провела переговоры о сотрудничестве с руководством города Хошимина, сообщает информационный центр правительства региона.
"В Хошимине состоялись деловые переговоры с заместителем председателя Народного комитета города Хошимин госпожой Чан Тхи Дьеу Тхуи. Вьетнамская сторона высказала интерес к обмену опытом в сфере добычи углеводородов, к развитию сотрудничества в энергетике, промышленных технологиях, подготовке кадров, торговле, инвестициям, к участию в крупнейших деловых событиях Тюменской области", - говорится в сообщении.
В частности, стороны обсудили участие вьетнамской делегации в Промышленно-энергетическом форуме TNF и Тюменском экспортном форуме, рассмотрели развитие креативных индустрий и учебных связей, обмен экспертами в области машиностроения и договорились перейти к разработке и реализации плана дальнейших активностей.
Хошимин - один из главных драйверов роста экономики Вьетнама, здесь активно развиваются индустриальные парки и промышленные кластеры. Город лидирует в стране в области цифровой трансформации, зеленых преобразований и умного развития территории.
Делегация региона во главе с замгубернатора Андреем Пантелеевым провела во Вьетнаме серию встреч. "Сотрудничество с Республикой Вьетнам - это один из приоритетов государства во внешнеполитической деятельности. Визит делегации Тюменской области во Вьетнам, который совпал с высокими встречами в Москве, нужно рассматривать как продолжение общей государственной политики на региональном уровне и как дальнейшее развитие взаимоотношений с дружественной страной", - прокомментировал работу делегации Пантелеев.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала