"Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали спецтехнику военнослужащим 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения на Донецком направлении

"Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали спецтехнику военнослужащим 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения на Донецком направлении

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. "Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали спецтехнику военнослужащим 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения на Донецком направлении, сообщили на сайте партии.

"Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали спецтехнику бойцам СВО. Помощь доставили военнослужащим 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения на Донецком направлении", — сказано в публикации.

Отмечается, что военнослужащим передали снегоболотоходы, автомобиль УАЗ "Буханка", комплекты бронезащиты, ноутбуки, телевизоры, планшеты, полноценные комплексы корсетной брони "Брониеж", спецчехлы для хранения винтовок и другое необходимое оборудование.

"Единая Россия" и фонд "Наша правда" постоянно передают бойцам на фронт все необходимое. Особая честь — самому передать нашим бойцам-героям то, что им поможет в выполнении боевых задач. Важно лично общаться, чтобы понимать реальные условия и потребности. Будем и дальше продолжать наше общее дело, ведь помощь фронту — наша самая приоритетная задача", — цитируют на сайте руководителя проектов "Единой России", секретаря партийного Совета по инновационному и технологическому развитию Илью Медведева.

Как отметил руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, поддержка бойцов, обеспечение их всем необходимым влияет на эффективность выполнения боевых задач.