17:49 31.03.2026
В Сунже откроют новый парк для семейного отдыха
В Сунже откроют новый парк для семейного отдыха
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
НАЛЬЧИК, 31 мар – РИА Новости. Новый парк для семейного отдыха откроют осенью в ингушской Сунже на месте закрытого из-за многочисленных нарушений прежнего объекта, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Ранее парк был закрыт из‑за множества нарушений: отсутствия надлежащей документации, проектной и технической подготовки, а также из‑за небезопасного подключения к электросетям. Глава региона посчитал необходимым создать на территории парка безопасную, современную и комфортную среду.
"Сегодня ознакомился с обновленным проектом реконструкции детско-развлекательного парка… В парке появятся игровые зоны для разных возрастов, крытые развлекательные модули, лазерные и экстремальные аттракционы, включая башню свободного падения, прогулочные аллеи с подсветкой, зоны отдыха, торговые павильоны и сцена для проведения культурных и детских мероприятий", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что оборудование уже закуплено и проходит обязательную сертификацию, особое внимание также будет уделено современной и безопасной инженерной инфраструктуре.
"В регионе не хватает благоустроенных пространств для семейного отдыха. Уверен, этот парк будет востребован и станет точкой притяжения для жителей всей республики", - добавил глава Ингушетии.
По данным пресс-службы руководителя региона, открытие парка семейного отдыха намечено на сентябрь текущего года.
