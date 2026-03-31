Посредник при передаче взяток экс-руководству Курской области признал вину - РИА Новости, 31.03.2026
16:34 31.03.2026 (обновлено: 18:17 31.03.2026)
Посредник при передаче взяток экс-руководству Курской области признал вину
2026-03-31T16:34:00+03:00
2026-03-31T18:17:00+03:00
Происшествия, Курская область, Курск
Посредник при передаче взяток экс-руководству Курской области Шубин признал вину

Молоток судьи. Архивное фото
КУРСК, 31 мар - РИА Новости. Посредник при передаче взяток экс-руководителям Курской области Дмитрий Шубин в ходе последнего слова признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
"Я признаю свою вину", - сказал Шубин в ходе произнесения последнего слова.
Ранее в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). На допросе в суде Дедов сознался в том, что ему передали 20 миллионов рублей.
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов с замгубернатора Курской области Алексеем Смирновым при посредничестве Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Экс-замглавы Курской области в суде рассказал о роли Старовойта во взятках
