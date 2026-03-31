Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 31.03.2026 (обновлено: 15:18 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/sud-2084025884.html
Главаря ОПГ Костю Большого приговорили к пожизненному сроку за убийства
2026-03-31T15:14:00+03:00
2026-03-31T15:18:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083099265_1:0:1071:602_1920x0_80_0_0_8f0d1145751796c78ceda8cf0e8915b8.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083099265_241:0:1044:602_1920x0_80_0_0_f74b1f836c46125096ac64600e5dc809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Главаря ОПГ Костю Большого приговорили к пожизненному сроку за 21 убийство

© ВГТРК Константин Пискарев (Костя Большой) в Мособлсуде. Кадр видео
 Константин Пискарев (Костя Большой) в Мособлсуде. Кадр видео
Константин Пискарев (Костя Большой) в Мособлсуде. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 31 мар — РИА Новости. Московский областной суд приговорил главаря преступной группировки Константина Пискарева, известного в криминальных кругах как Костя Большой, к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Путем частичного сложения наказаний назначить Пискареву пожизненное лишение свободы в колонии особого режима", - сказал судья.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, которая ранее запросила для лидера ОПГ пожизненное заключение. В ходе прений сторон прокурор заявила, что подсудимый должен быть изолирован на всю жизнь, поскольку "никакое наказание, кроме пожизненного лишения свободы, не будет соответствовать целям поддержания законности и справедливости в обществе".
Как установил суд, группировка действовала в Москве и Подмосковье с 1998 по 2011 год. От рук бандитов погиб 21 человек, еще четверым удалось выжить. Пискарев признан виновным в бандитизме, 21 убийстве, покушении на убийство четырех человек, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.
Среди инкриминируемых ему преступлений — убийство мэра Сергиева Посада Евгения Душко в 2011 году.
Ранее коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимых виновными по всем эпизодам. Снисхождения при вынесении вердикта удостоился только один фигурант — Николай Юров, который на время судебного процесса находился под домашним арестом. Причиной стало наличие у него онкологического заболевания, в связи с чем его выпустили из СИЗО.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала