Главаря ОПГ Костю Большого приговорили к пожизненному сроку за убийства

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 31 мар — РИА Новости. Московский областной суд приговорил главаря преступной группировки Константина Пискарева, известного в криминальных кругах как Костя Большой, к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Путем частичного сложения наказаний назначить Пискареву пожизненное лишение свободы в колонии особого режима", - сказал судья.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя, которая ранее запросила для лидера ОПГ пожизненное заключение. В ходе прений сторон прокурор заявила, что подсудимый должен быть изолирован на всю жизнь, поскольку "никакое наказание, кроме пожизненного лишения свободы, не будет соответствовать целям поддержания законности и справедливости в обществе".

Как установил суд, группировка действовала в Москве Подмосковье с 1998 по 2011 год. От рук бандитов погиб 21 человек, еще четверым удалось выжить. Пискарев признан виновным в бандитизме, 21 убийстве, покушении на убийство четырех человек, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Среди инкриминируемых ему преступлений — убийство мэра Сергиева Посада Евгения Душко в 2011 году.