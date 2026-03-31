Главаря ОПГ Костю Большого приговорили к пожизненному сроку за убийства

Московский областной суд приговорил главаря преступной группировки Константина Пискарева, известного в криминальных кругах как Костя Большой, к пожизненному... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T15:14:00+03:00
Главаря ОПГ Костю Большого приговорили к пожизненному сроку за 21 убийство
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 31 мар — РИА Новости. Московский областной суд приговорил главаря преступной группировки Константина Пискарева, известного в криминальных кругах как Костя Большой, к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Путем частичного сложения наказаний назначить Пискареву пожизненное лишение свободы в колонии особого режима", - сказал судья.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, которая ранее запросила для лидера ОПГ пожизненное заключение. В ходе прений сторон прокурор заявила, что подсудимый должен быть изолирован на всю жизнь, поскольку "никакое наказание, кроме пожизненного лишения свободы, не будет соответствовать целям поддержания законности и справедливости в обществе".
Как установил суд, группировка действовала в Москве
и Подмосковье
с 1998 по 2011 год. От рук бандитов погиб 21 человек, еще четверым удалось выжить. Пискарев признан виновным в бандитизме, 21 убийстве, покушении на убийство четырех человек, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.
Среди инкриминируемых ему преступлений — убийство мэра Сергиева Посада
Евгения Душко в 2011 году.
Ранее коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимых виновными по всем эпизодам. Снисхождения при вынесении вердикта удостоился только один фигурант — Николай Юров, который на время судебного процесса находился под домашним арестом. Причиной стало наличие у него онкологического заболевания, в связи с чем его выпустили из СИЗО.