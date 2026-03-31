https://ria.ru/20260331/sud-2083965374.html
Суд взыскал с экс-владельца ростовских шахт почти миллиард рублей
Суд взыскал с экс-владельца ростовских шахт почти миллиард рублей - РИА Новости, 31.03.2026
Суд взыскал с экс-владельца ростовских шахт почти миллиард рублей
Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал около 12,3 миллиона долларов (почти 1 миллиард рублей по текущему курсу) с кипрской Fabcell Limited, которой... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T11:27:00+03:00
2026-03-31T11:27:00+03:00
2026-03-31T14:19:00+03:00
экономика
ростовская область
москва
зверево
ринат ахметов
владимир путин
сбербанк россии
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20260324/vzyskanie-2082523554.html
ростовская область
москва
зверево
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ростовская область, москва, зверево, ринат ахметов, владимир путин, сбербанк россии, дтэк, происшествия
Экономика, Ростовская область, Москва, Зверево, Ринат Ахметов, Владимир Путин, Сбербанк России, ДТЭК, Происшествия
Суд взыскал с экс-владельца ростовских шахт почти миллиард рублей
Суд взыскал с экс-владельца ростовских шахт $12,3 млн в пользу Сбербанка
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал около 12,3 миллиона долларов (почти 1 миллиард рублей по текущему курсу) с кипрской Fabcell Limited, которой ранее принадлежали два угольных предприятия в Ростовской области – АО "Донской антрацит" и АО "Шахтоуправление "Обуховская", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил истец, взыскивается задолженность по одному из договоров кредитной линии. Суд взыскал с ответчика около 12,1 миллиона долларов просроченной задолженности, а также проценты. Ответчик, которого суд признал извещенным о разбирательстве в установленном порядке, своего представителя на заседание не прислал.
Иск поступил в суд еще в ноябре 2024 года. Слушания неоднократно переносились для уведомления иностранной компании.
Шахтоуправление "Обуховская" и "Донской антрацит" расположены в Ростовской области
, в городах Зверево
и Гуково
соответственно. Основной вид деятельности обоих - добыча антрацита подземным способом. С 2012 года предприятия находились под управлением украинской компании ДТЭК
предпринимателя Рината Ахметова
, но в последние несколько лет меняли собственников.
В январе 2024 года президент России Владимир Путин
своим распоряжением разрешил московской компании "Лучшее решение" приобрести 100% акций "Донского антрацита" и "Шахтоуправления "Обуховского".