Суд взыскал с экс-владельца ростовских шахт почти миллиард рублей - РИА Новости, 31.03.2026
11:27 31.03.2026 (обновлено: 14:19 31.03.2026)
Суд взыскал с экс-владельца ростовских шахт почти миллиард рублей
Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал около 12,3 миллиона долларов (почти 1 миллиард рублей по текущему курсу) с кипрской Fabcell Limited, которой... РИА Новости, 31.03.2026
Суд взыскал с экс-владельца ростовских шахт $12,3 млн в пользу Сбербанка

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал около 12,3 миллиона долларов (почти 1 миллиард рублей по текущему курсу) с кипрской Fabcell Limited, которой ранее принадлежали два угольных предприятия в Ростовской области – АО "Донской антрацит" и АО "Шахтоуправление "Обуховская", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил истец, взыскивается задолженность по одному из договоров кредитной линии. Суд взыскал с ответчика около 12,1 миллиона долларов просроченной задолженности, а также проценты. Ответчик, которого суд признал извещенным о разбирательстве в установленном порядке, своего представителя на заседание не прислал.
Иск поступил в суд еще в ноябре 2024 года. Слушания неоднократно переносились для уведомления иностранной компании.
Шахтоуправление "Обуховская" и "Донской антрацит" расположены в Ростовской области, в городах Зверево и Гуково соответственно. Основной вид деятельности обоих - добыча антрацита подземным способом. С 2012 года предприятия находились под управлением украинской компании ДТЭК предпринимателя Рината Ахметова, но в последние несколько лет меняли собственников.
В январе 2024 года президент России Владимир Путин своим распоряжением разрешил московской компании "Лучшее решение" приобрести 100% акций "Донского антрацита" и "Шахтоуправления "Обуховского".
