В Москве мужчину оштрафовали за осквернение религиозных предметов

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мировой судья в Москве на 50 тысяч рублей оштрафовал пользователя соцсети за осквернение религиозных предметов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

По данным пресс-службы, мужчина на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал несколько фотографий, изображения на которых содержат осквернение предметов религиозного почитания.