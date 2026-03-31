Суд продлил арест фигурантке дела о похищении подростка в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Суд продлил содержание в СИЗО до 22 мая включительно Аделине Батыровой, обвиняемой в участии в афере с похищением подростка в Красноярске, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.