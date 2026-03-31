17:00 31.03.2026
В Ставрополье двух мужчин осудили за жестокое убийство
В Ставрополье двух мужчин осудили за жестокое убийство - РИА Новости, 31.03.2026
В Ставрополье двух мужчин осудили за жестокое убийство
Суд приговорил двоих жителей Ставрополья к 13,5 годам строгого режима за жестокое убийство мужчины в присутствии его жены и детей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.03.2026
ПЯТИГОРСК, 31 мар – РИА Новости. Суд приговорил двоих жителей Ставрополья к 13,5 годам строгого режима за жестокое убийство мужчины в присутствии его жены и детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Установлено, что в январе 2025 года трое молодых людей на почве личных неприязненных отношений выломали дверь в квартиру, где проживали мать и отчим одного из них с малолетними детьми.
"Нападавшие нанесли мужчине множественные удары в жизненно важные органы руками, ногами, деревянными брусами и ножом для разделки мяса. Суд приговорил двоих подсудимых к лишению свободы на срок 13 лет шесть месяцев каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год", – сообщили в ведомстве.
В дальнейшем жестокое избиение продолжилось в нескольких комнатах жилого помещения, в подъезде и около многоквартирного дома.
Отмечается, что за происходящим наблюдали супруга и дети потерпевшего. В результате у одного ребенка развилось психическое посттравматическое стрессовое расстройство.
Фигуранты признаны виновными по пунктам "д", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жесткостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору), части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Один из мужчин признал вину частично, второй с предъявленным обвинением не согласился. Уголовное дело в отношении третьего соучастника выделено в отдельное производство.
