Первый старт новой ракеты "Союз-5" может пройти в апреле, сообщил источник - РИА Новости, 31.03.2026
15:41 31.03.2026
Первый старт новой ракеты "Союз-5" может пройти в апреле, сообщил источник
Первый старт новой ракеты "Союз-5" может пройти в апреле, сообщил источник - РИА Новости, 31.03.2026
Первый старт новой ракеты "Союз-5" может пройти в апреле, сообщил источник
Первый пуск новой ракеты "Союз-5" может состояться 3 апреля, если испытания на стартовом столе на космодроме Байконур, куда её доставили сегодня, пройдут... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T15:41:00+03:00
2026-03-31T15:41:00+03:00
роскосмос
байконур (город)
технологии
байконур (город)
роскосмос, байконур (город), технологии
Роскосмос, Байконур (город), Технологии
Первый старт новой ракеты "Союз-5" может пройти в апреле, сообщил источник

РИА Новости: первый старт новой ракеты "Союз-5" может состояться 3 апреля

© Роскосмос/TelegramРакета "Союз-5" на Байконуре
Ракета Союз-5 на Байконуре - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Роскосмос/Telegram
Ракета "Союз-5" на Байконуре. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Первый пуск новой ракеты "Союз-5" может состояться 3 апреля, если испытания на стартовом столе на космодроме Байконур, куда её доставили сегодня, пройдут штатно, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Носитель был во вторник, 31 марта, перевезён на стартовую площадку. Если примерочные испытания пройдут по плану, пуск состоится в 14.00 мск 3 апреля", - сказал собеседник агентства.
Если в процессе подготовки выяснится, что с ракетой нужно провести дополнительные процедуры, её вернут в монтажно-испытательный корпус, а пуск состоится позднее, добавил он.
"Союз-5" будет стартовать с площадки номер 45 на Байконуре, откуда раньше летали носители аналогичного класса – советские "Зениты". Стартовый комплекс специально для новой ракеты был модернизирован в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек". Грузоподъёмность "Союза-5" составляет около 17 тонн на низкую околоземную орбиту.
В конце декабря "Роскосмос" сообщил, что ракета собрана на Байконуре и готова к первому пуску. Тогда же было принято решение провести дополнительные испытания бортовых систем и наземного оборудования, которые понадобились из-за множества инженерных и технических новшеств, и уже после этого определить новую дату пуска.
Глава "Роскосмоса" рассказал, когда МКС сведут с орбиты
РоскосмосБайконур (город)Технологии
 
 
