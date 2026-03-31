Первый старт новой ракеты "Союз-5" может пройти в апреле, сообщил источник

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Первый пуск новой ракеты "Союз-5" может состояться 3 апреля, если испытания на стартовом столе на космодроме Байконур, куда её доставили сегодня, пройдут штатно, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Носитель был во вторник, 31 марта, перевезён на стартовую площадку. Если примерочные испытания пройдут по плану, пуск состоится в 14.00 мск 3 апреля", - сказал собеседник агентства.

Если в процессе подготовки выяснится, что с ракетой нужно провести дополнительные процедуры, её вернут в монтажно-испытательный корпус, а пуск состоится позднее, добавил он.

"Союз-5" будет стартовать с площадки номер 45 на Байконуре , откуда раньше летали носители аналогичного класса – советские "Зениты". Стартовый комплекс специально для новой ракеты был модернизирован в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек". Грузоподъёмность "Союза-5" составляет около 17 тонн на низкую околоземную орбиту.