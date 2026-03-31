18:54 31.03.2026
СМИ: Рубио попросил G7 помочь в сопровождении судов через Ормузский пролив
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с главами МИД стран "большой семерки" (G7) просил помочь Соединенным Штатам в сопровождении судов через Ормузский пролив...
Axios: Рубио попросил G7 помочь в сопровождении судов через Ормузский пролив

© REUTERS / Kylie CooperГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с главами МИД стран "большой семерки" (G7) просил помочь Соединенным Штатам в сопровождении судов через Ормузский пролив, пишет портал Axios со ссылкой на источник.
"Рубио сказал, что на следующем этапе мы понадобимся США для сопровождения кораблей или просто для обеспечения международного присутствия в Ормузском проливе... Все согласились", - рассказал порталу анонимный источник.
По информации портала, такое решение должно показать Ирану, что страна якобы не контролирует Ормузский пролив.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа предложила создать международный консорциум для управления Ормузским проливом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
США еще не подавили наступательный потенциал Ирана, признал Трамп
