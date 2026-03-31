США не уйдут с военных баз в стране, заявил глава Минобороны Испании
17:57 31.03.2026 (обновлено: 18:24 31.03.2026)
США не уйдут с военных баз в стране, заявил глава Минобороны Испании
Правительство Испании не рассматривает возможность ухода США с военных баз Рота в провинции Кадис и Морон-де-ла-Фронтера в провинции Севилья, заявила министр... РИА Новости, 31.03.2026
Испания, США, Иран, Маргарита Роблес, НАТО, Политика, Военная операция США и Израиля против Ирана
США не уйдут с военных баз в стране, заявил глава Минобороны Испании

Испания не рассматривает уход США с военных баз Рота и Морон-де-ла-Фронтера

© Фото : Public domainВоенно-морская база Рота
Военно-морская база Рота - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Фото : Public domain
Военно-морская база Рота. Архивное фото
МАДРИД, 31 мар - РИА Новости. Правительство Испании не рассматривает возможность ухода США с военных баз Рота в провинции Кадис и Морон-де-ла-Фронтера в провинции Севилья, заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес.
"Это сценарий, который мы не рассматриваем, поскольку американские базы выполняют важную роль в мирное время и в условиях мира", - приводит ее слова новостное агентство EFE.
По словам Роблес, Мадрид рассчитывает на продолжение сотрудничества с США в рамках существующих соглашений. Министр также подчеркнула, что Испания остается "серьезным и ответственным союзником" в НАТО и намерена и дальше придерживаться этой линии.
Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Роблес отметила, что позиция Испании против конфликта остается "ясной и однозначной", поскольку такие действия являются "незаконными и неприемлемыми".
Ранее власти Испании приняли решение не выдавать разрешения на полеты самолетам, которые могут быть задействованы в конфликте с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
