СМИ: США попросили союзников перебросить на Ближний Восток батареи Patriot

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. США попросили всех союзников по НАТО, включая Польшу, перебросить на Ближний Восток батареи Patriot для защиты объектов альянса, утверждает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника страны НАТО.
Во вторник издание Rzeczpospolita сообщило, что США требуют от Польши перебросить на Ближний Восток одну из двух своих батарей Patriot. Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не собирается предоставлять США свои системы ПРО Patriot.
"На Польшу не оказывалось никакого особенного давления... Этот вопрос был направлен всем союзникам", - приводит Politico слова чиновника.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.