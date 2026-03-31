СМИ: США попросили союзников перебросить на Ближний Восток батареи Patriot

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. США попросили всех союзников по НАТО, включая Польшу, перебросить на Ближний Восток батареи Patriot для защиты объектов альянса, утверждает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника страны НАТО.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.