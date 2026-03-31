"Массово убивать мирных". Слова Трампа об Иране поразили США

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис резко осудил отсутствие реакции со стороны американских политиков на заявление президента Дональда Трампа о намерении атаковать нефтяные скважины, электростанции и остров Харк в случае срыва "мирной сделки" с Ираном.
По словам Дэвиса, то, что американцы стали "настолько бесчувственными и даже смирились с любым намерением массово убивать мирных жителей в другой стране", — возможно, "самый большой тревожный сигнал из всех".
В понедельник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт пообещала, что армия США не станет совершать военных преступлений. Так она ответила на просьбу прокомментировать публикацию Трампа в его соцсети Truth Social, в которой он пригрозил Ирану уничтожении его электростанции и нефтяные скважины в случае, если Тегеран не пойдет на соглашение с США.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.