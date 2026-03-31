США опозорятся в Иране из-за отсутствия стратегии, считает сенатор - РИА Новости, 31.03.2026
14:53 31.03.2026 (обновлено: 14:59 31.03.2026)
США опозорятся в Иране из-за отсутствия стратегии, считает сенатор
У Соединенных Штатов нет стратегии в ходе операции в Иране, и поэтому они терпят позорное поражение в конфликте, считает сенатор-демократ Крис Мерфи,... РИА Новости, 31.03.2026
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
крис мерфи (сенатор сша)
марко рубио
военная операция сша и израиля против ирана
Сенатор Мерфи: отсутствие стратегии приводит США к позору в конфликте с Ираном

ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. У Соединенных Штатов нет стратегии в ходе операции в Иране, и поэтому они терпят позорное поражение в конфликте, считает сенатор-демократ Крис Мерфи, присутствующий на закрытых брифингах о ходе операции Вашингтона.
В понедельник госсекретарь США Марко Рубио выделил четыре задачи операции США против Ирана "Эпическая ярость". В них вошли уничтожение ВВС и ВМС Ирана, резкое сокращение возможностей страны по запуску ракет, а также уничтожение военной промышленности Исламской Республики.
"Вот в чем проблема. Все это "тактические" цели. Это не стратегия. Потому что стратегии нет. Давайте разберем эти "цели", чтобы объяснить - основываясь на том, что я узнал на брифингах, - почему мы с треском и позором проигрываем эту войну", - написал Мерфи в соцсети X, комментируя высказывания Рубио.
Сенатор отметил, что цель по уничтожению ВВС Ирана якобы несостоятельна, так как беспилотники приходят на смену самолетам, а уничтожить все беспилотники попросту невозможно. Подобное мнение он высказал и об уничтожении флота Ирана, утверждая, что "тысячи скоростных катеров и самоуничтожающихся лодок", а не корабли ВМС осуществляют блокировку Ормузского пролива.
Комментируя две последние цели, Мерфи указал на предположительное отсутствие прогресса у американских военных по уничтожению существующих иранских ракет, из чего следует, что уничтожение возможностей по их производству также будет представлять трудности.
При этом американские власти регулярно отчитываются об успехе своих вооруженных сил в Иране и о практически полном выполнении поставленных задач. Так, Рубио отмечал прогресс операции и говорил, что США выполнят цели операции против Ирана в течение нескольких недель, а не месяцев.
Президент США дональд Трамп, в свою очередь, сообщал о якобы большом прогрессе в переговорах с Ираном, но отмечал, что если переговорный процесс сорвется, то Вашингтон ударит по нефтяным скважинам и электростанциям Ирана, а также по иранскому острову Харк.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
