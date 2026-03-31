11:59 31.03.2026
СМИ: США предложили создать консорциум для управления Ормузским проливом
СМИ: США предложили создать консорциум для управления Ормузским проливом
Telegraph: США предложили создать консорциум для управления Ормузским проливом

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предложила создать международный консорциум для управления Ормузским проливом, сообщает газета Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.
"Международный консорциум возьмёт на себя управление Ормузским проливом, согласно планам, предложенным администрацией Трампа", - говорится в материале.
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Иран планирует установить новый режим в Ормузском проливе
30 марта, 09:27
По словам источников, госсекретарь США Марко Рубио представил эту идею на встрече глав МИД стран G7. План подразумевает, что судоходство через пролив будет свободным, оно будет осуществляться без сборов, подчеркнул источник издания.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на два пакистанских источника сообщало, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут создать консорциум для управления потоками нефти через Ормузский пролив. По словам одного из источников, предложения, в том числе от Египта, были ранее направлены в Белый дом и подразумевали структуру сборов, схожую с той, что действует в Суэцком канале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Иран. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
"Я молюсь": в США высказались о ядерном ударе по Ирану
Вчера, 06:24
 
