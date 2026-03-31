Белый дом заявил, что не нуждается в помощи Испании в операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Белый дом утверждает, что США больше не нуждаются в помощи Испании в операции против Ирана после решения Мадрида закрыть свое воздушное пространство для американских самолетов, задействованных в конфликте.
Как отмечается в публикации, в Вашингтоне восприняли решение испанского правительства как продолжение линии на отказ поддерживать военные действия США и Израиля против Ирана. Издание также напоминает, что после отказа Мадрида предоставить США доступ к базам президент Дональд Трамп пригрозил сократить торговлю с Испанией.
Ранее Вашингтон уже предпринимал попытки оказать давление на испанские власти из-за их отказа довести военные расходы до 5% ВВП, как того добивались США и часть союзников по НАТО.
Власти Испании неоднократно заявляли, что не поддерживают участие в военных действиях, не имеющих правового основания, при этом продолжая выполнять обязательства в рамках НАТО и ЕС. На этом фоне Испания ранее запретила использование военных баз "Рота" и "Морон" на территории государства для операций против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
