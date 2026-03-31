Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 31.03.2026
Белый дом заявил, что не нуждается в помощи Испании в операции против Ирана
в мире
сша
испания
иран
дональд трамп
нато
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_17682761bc3d5f0185d16e2d209fe941.jpg
https://ria.ru/20260330/ssha-2083716041.html
https://ria.ru/20260331/bazy-2083880276.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84753523637bf7e0a3351a53027b22c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Белый дом: США больше не нуждаются в помощи Испании в операции против Ирана

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Белый дом утверждает, что США больше не нуждаются в помощи Испании в операции против Ирана после решения Мадрида закрыть свое воздушное пространство для американских самолетов, задействованных в конфликте.
"Военные США достигают или превосходят все свои цели в рамках операции "Эпическая ярость" и не нуждаются в помощи Испании или кого-либо еще", - заявил изданию Newsweek представитель Белого дома, чье имя не приводится.
Самолеты на палубе авианосца USS Abraham Lincoln во время операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Как отмечается в публикации, в Вашингтоне восприняли решение испанского правительства как продолжение линии на отказ поддерживать военные действия США и Израиля против Ирана. Издание также напоминает, что после отказа Мадрида предоставить США доступ к базам президент Дональд Трамп пригрозил сократить торговлю с Испанией.
Ранее Вашингтон уже предпринимал попытки оказать давление на испанские власти из-за их отказа довести военные расходы до 5% ВВП, как того добивались США и часть союзников по НАТО.
Власти Испании неоднократно заявляли, что не поддерживают участие в военных действиях, не имеющих правового основания, при этом продолжая выполнять обязательства в рамках НАТО и ЕС. На этом фоне Испания ранее запретила использование военных баз "Рота" и "Морон" на территории государства для операций против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала