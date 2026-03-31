США выполняют план по выпуску новых ракет PrSM лишь на 20%

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. США к концу текущего финансового года произведут лишь около 18,5% от запланированного объема новых высокоточных ракет Precision Strike Missile (PrSM), которые впервые были применены в Иране и должны заменить системы ATACMS, выяснило РИА Новости, проанализировав бюджетные документы.

В начале марта центральное командование США подтвердило первое боевое применение ракет PrSM, они были использованы в ходе операции против Ирана. Эта разработка стала развитием баллистических ракет ATACMS, но по сравнению с предшественницей может пролететь на 200 километров дальше.

Согласно отчетности, американские военные поставили цель закупить 5 575 PrSM, выяснило РИА Новости. Из них 3 986 ракет - это базовая версия, а 1 589 - модификация для поражения подвижных морских и наземных целей.

Производство наращивалось постепенно: с 26 ракет в 2021 финансовом году до 54 в 2022-м и 50 в 2023-м. На 2025 финансовый год были запланированы закупки 250 единиц, а на текущий 2026-й, который завершится 30 сентября, - 152.

Данные за 2024 финансовый год не раскрывались, однако бюджет предусматривал расходы в размере 805,6 миллиона долларов. Исходя из средней стоимости одной ракеты около 1,61 миллиона долларов, это соответствует закупке примерно 500 единиц.

Таким образом, к началу 2027-го финансового года США выполнят лишь около 18,5% от общего целевого показателя по программе, подсчитало РИА Новости.