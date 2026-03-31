СМИ: Трамп свалил на Вэнса непосильную задачу - РИА Новости, 31.03.2026
03:04 31.03.2026
СМИ: Трамп свалил на Вэнса непосильную задачу
Американский лидер Дональд Трамп пытается взвалить на вице-президента США Джей Ди Вэнса сложную задачу переговоров с Ираном, пишет немецкий таблоид Bild. РИА Новости, 31.03.2026
Bild: Трамп взвалил на Вэнса сложную задачу переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп пытается взвалить на вице-президента США Джей Ди Вэнса сложную задачу переговоров с Ираном, пишет немецкий таблоид Bild.
"Президент США знает, что сделка с иранским правительством в настоящее время невозможна, и поэтому оставляет эту неблагодарную задачу Вэнсу", — говорится в материале.
Вэнс лидирует в опросах о преемнике Трампа на выборах 2028 года
По данным источника, Трамп выбрал Вэнса по нескольким причинам, в том числе в рамках подготовки возможной сухопутной операции.
"Дональд Трамп может рассматривать переговоры как испытание для Вэнса, чтобы определить, кто лучше подойдет на роль его преемника: вице-президент или госсекретарь (Марко Рубио. — Прим. ред.)", — добавляет издание.
В прошлую среду телеканал CNN сообщил, что Тегеран якобы сообщил Вашингтону о своем нежелании работать со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, выразив предпочтение Джей Ди Вэнсу.
Американский вице-президент уже провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, контактировал с союзниками США в Персидском заливе и участвовал в непрямых переговорах с Тегераном. При этом посольство Израиля в Вашингтоне отказалось комментировать этот разговор.
Вэнс обсудил с Нетаньяху усилия по началу переговоров с Ираном
В середине марта Bild сообщил, что война с Ираном расколола администрацию президента США Дональда Трампа на сторонников Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. В материале отмечалось, что конфликт на Ближнем Востоке стал проблемой для служившего в Ираке Вэнса, ранее критиковавшего дорогие зарубежные военные кампании США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что наряду с Рубио, Вэнсом, Уиткоффом и Кушнером участвует в переговорах с Ираном, которые, по его словам, возобновились в воскресенье и свидетельствуют о серьезном настрое Тегерана на поиск способа урегулирования конфликта. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вэнс поддержал политику Трампа в отношении Ирана
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампМарко РубиоСтив УиткоффBildВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
