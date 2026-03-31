Открыть пролив любой ценой: Штаты поднимают ставки

Очередной ультиматум Ирану от Дональда Трампа звучит очень зловеще: теперь в том случае, если Ормузский пролив не будет открыт, президент США обещает завершить войну "взорвав и уничтожив все". Ну не буквально все, но близко к этому — электростанции, нефтяные скважины, остров Харк и даже, "возможно", все опреснительные установки. То есть Трамп пугает Иран катастрофой — экономической и экологической. Срок ультиматума ранее был передвинут им на 6 апреля — и если в следующий понедельник пролив не будет открыт, то Трамп ударит?

Маловероятно — именно потому, что подобный удар привел бы к эскалации конфликта: ответными ударами Ирана по странам Залива, в которых началась бы реальная катастрофа. И если жизни иранцев американцам глубоко безразличны — они уже убивают их тысячами, то отмахнуться от страданий жителей Катара Бахрейна , Эмиратов и Саудовской Аравии Вашингтоне не смогут: слишком много денег хотят там получить от монархий Залива. Поэтому Трамп пугает — рассчитывая на то, что ему удастся продавить Тегеран на соглашение о разблокировке пролива. И даже утверждает, что на переговорах с иранцами достигнут большой прогресс, то есть все будет в итоге хорошо. Неважно, что в реальности Иран не собирается отступать: терять ему нечего, и пролив он откроет только в случае достижения соглашения о прекращении американо-израильской агрессии. Перспектива затягивания конфликта не устраивает американцев, но в положении обороняющегося, то есть Ирана, это единственная правильная ставка.

Иран уже понес огромные потери — и в руководстве страной, и в вооружениях, и в экономике, и среди мирных жителей. Просто поверить в обещание американцев больше не нападать он не может — как и принять унизительные условия американского плана из 15 пунктов. Трамп говорит о том, что хочет взять иранскую нефть, Нетаньяху продолжает попытки убить иранских руководителей, да и ставка США Израиля на ликвидацию исламской республики как формы государственного устройства никуда не делась, а лишь отложена.

Так что договариваться не с кем на самом деле не американцам, а иранцам — потому что если твой враг не скрывает намерения убить тебя, то любые переговоры бессмысленны. Поэтому Иран сделал ставку на долгую оборону и затягивание войны — чтобы США и Израиль под давлением обстоятельств и третьих стран сами прекратили атаки. А перекрытие Ормуза стало дополнительным и очень удачным фактором, усиливающим и ускоряющим давление всего мира на США. И подталкивающим их к завершению войны.