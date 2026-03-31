МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские войска освободили Малую Корчаковку в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ в небе и на земле

Украинские войска за сутки потеряли до 1260 военнослужащих, 20 танков и других бронемашин на различных направлениях спецоперации, следует из официальной сводки Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины , используемым в интересах ВСУ , местам запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах, добавили в ведомстве.

Также средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 255 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в ведомстве.

Ночная атака дронов ВСУ

Силы ПВО в ночь на вторник уничтожили 92 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ.

Перемирие без мира

Дмитрий Песков. Российские войска продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения, поэтому Киев отчаянно нуждается в перемирии, заявил пресс-секретарь президента РФ

Он отметил, что Владимир Зеленский продолжает говорить о желании пойти хоть на какое-то перемирие. Поэтому он должен взять ответственность и принять решение, чтобы Россия и Украина вышли на мир, а не на перемирие, заключил Песков.

Фиксация преступлений

ВСУ за неделю с 23 по 29 марта выпустили по Херсонской области не менее 900 боеприпасов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник